«Le groupe a du caractère»

Par DDK

Le coach en chef de la JSK, Franck Dumas, a reconnu que l’Olympique Médéa était un bon adversaire et que son groupe a joué anarchiquement, tout en affirmant que ses joueurs ont du caractère. «Aujourd’hui, ça n’a pas marché. On a tout essayé, mais en vain. On a eu affaire à une bonne équipe de Médéa qui était bien en place et qui était forte dans les duels. En seconde période, on a essayé d’y remédier, mais on s’est fait surprendre par un but. Ce que je retiens est que mon équipe est revenue dans le match avec l’égalisation. Cela prouve qu’elle a du caractère mais c’est aussi une équipe qui a besoin d’expérience et la rencontre d’aujourd’hui en est une. Les joueurs on donné tout ce qu’ils ont mais on a joué un peu désordonnés. Ce n’est pas mal, ça fait partie de l’apprentissage. Il y aura encore beaucoup d’équipes qui vont venir pour défendre. C’est à nous d’être percutants dans les mouvements et de saisir la moindre occasion pour faire la différence. Pour ce qui est des supporters, je pense que ce sont des connaisseurs. Ils savent que les joueurs ont donné le meilleur deux même et qui ne sont pas des tricheurs. Je suis persuadé que le soutien du public en fin de la partie ne peut que motiver les joueurs à faire plus d’efforts à l’avenir », dira, entre autres, le technicien français des Jaune et Vert.

Z. L.