La résurrection des Crabes

Par DDK | Il ya 25 minutes | 14 lecture(s)

Battu chez lui par la JSS (1 - 2) lors de la dernière journée, le MOB, version Madoui, se rattrape de fort belle manière en s’imposant avant-hier chez le DRBT (2 - 1). Après une semaine mouvementée suite à la dernière défaite à domicile devant la JSS et le départ prématuré du coach Alain Michel, la venue de Kheireddine Madoui a, un peu, calmé les esprits et les choses sont rentrées dans l’ordre après la brillante victoire d’avant-hier à Tadjenant contre le DRBT local, sur le score de 2 buts à 1. La préparation de toute la semaine a été confiée à Hamici, adjoint d’Alain Michel, qui avait le droit de choisir les 18 convoqués ainsi que les onze rentrants. Concernant le match en lui-même, le staff technique a incorporé dès le début Bouheniche à la place de Bouledieb, Touré, Herida et Naas tout en jouant avec un seul attaquant en pointe, à savoir Amokrane, chose qui a donné une meilleure organisation sur le terrain et une discipline tactique inhabituelle. Après avoir été mené au score à partir de la 44’ suite à un penalty sifflé pour les locaux et transformé en but par Aribi, Dehar égalise à la 48’ sur un penalty indiscutable et sifflé par l’arbitre et sept minutes après, Amokrane en chasseur de but, a ajouté une seconde réalisation provoquant une joie indescriptible au sein des nombreux supporters béjaouis qui ont fait le déplacement à Tadjenant. Les dirigeants du MOB qui se sont déplacés en force, ont promis une prime de 20 millions pour les joueurs, une manière de les encourager et de les booster pour fournir plus d’efforts. Concernant la reprise, elle a été programmée pour hier à 9h du matin, afin de préparer le match d’après-demain, mardi, à Sidi Bel Abbes contre l’USMBA local, comptant pour la 10e journée de la Ligue 1 Mobilis.

Kadri réintègre le groupe

Après l’avoir suspendu des entraînements avec les seniors et mis à la disposition de l’entraîneur des U21, Kadri Mehdi est autorisé à reprendre les entraînements aujourd’hui tout en attendant son passage devant le conseil de discipline. Cette décision a été prise par la direction en concertation avec le nouveau staff technique, à sa tête Kheireddine Madoui, à cause des services que peut rendre Kadri au groupe et son rôle dans l’équipe mobiste.

Z. H.