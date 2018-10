«Le mérite revient au staff qui a préparé l’équipe»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 16 lecture(s)

Accosté après le sifflet final de l’arbitre assurant la victoire des Crabes avant-hier face au DRBT (2 - 1), le nouveau coach du MOB, Kheireddine Madoui, a avoué : «Concernant la victoire d’aujourd’hui (avant-hier ndlr), le mérite revient aux joueurs et au staff qui a préparé le groupe tout au long de la semaine, après une période mouvementée suite à la dernière défaite à domicile. Aujourd’hui (avant-hier ndlr), on s’est procuré beaucoup d’occasions tout en concrétisant deux qui étaient suffisantes pour empocher les trois points de la victoire. J’ai constaté lors de ce match certaines satisfactions et des lacunes à corriger au plus vite pour améliorer le jeu et progresser le niveau du groupe qui renferme de talentueux joueurs. Nous allons travailler davantage pour le match de ce mardi contre l’USMBA qui s’annonce difficile, mais on tâchera de réaliser le meilleur résultat possible».

Propos recueillis par Z. H.