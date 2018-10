Un sans faute pour le RC Seddouk

Par DDK | Il ya 24 minutes | 16 lecture(s)

C’est un sans faute pour le nouveau promu le Racing Club de Seddouk qui a glané, vendredi après-midi, son deuxième succès d'affilée. Il s'installe du coup sur le fauteuil de leader

Cette fois, les poulains de Benslimane sont allés imposer leur loi à Tidjelabine devant le CMT local , qui restait sur une victoire acquise chez l’un des favoris l’ES Bir Ghbalou (0-1) et qui a mordu la poussière dans son fief, à la grande surprise des observateurs qui ne s’attendaient guère à cet exploit retentissant. C'est donc un bon début de championnat pour les gars de Seddouk, sans complexe en attendant la confirmation la semaine prochaine. La seconde surprise a été enregistrée à Béjaïa où l’US Soummam qui avait battu le FC Tadmait chez lui lors du premier round, a déçu son public en réalisant un score de parité devant le nouveau promu, en l’occurrence le FC Tamelaht. Un résultat positif pour cette jeune formation de Tamelaht qui est en train de déjouer les pronostics. La JS M’Chedellah a été tenu en échec par l’autre nouveau promu le FC Tadmait. Par ailleurs, pour les autres clubs, il faut attendre les prochaines échéances pour se faire une idée, puisqu'ils sont six à se partager la cinquième place avec un total de trois points. Ainsi le MC Bouira et l’ES Timezrit ont remporté leurs premiers points, cette saison, en venant à bout respectivement du WR Bordj Ménaïel et de l'OS Mouldiouene à domicile. Il en est de même pour l’ancien pensionnaire de la régionale une, l’olympique de Tizi Rached, qui s’est bien ressaisi de sa dernière défaite et empoche les trois points de la victoire mis en jeu face à l’USM Béjaïa. Pour sa part, l’ES Bir Ghbalou s’est bien ressaisi de sa dernière défaite à domicile en étrillant le CRB Kherrata sur le score très révélateur de (4-0). Enfin, l’OS El Kseur et l’ES Draa El Mizan, qui n'ont toujours pas goûté à la victoire, n'ont pas pu se départager. En bas du tableau, on retrouve Kherrata, Tadmait et Draa El Mizan avec seulement une unité et toujours sans le moindre succès en ce début de saison. C'est le WR Bordj Ménaïel qui ferme la marche avec zéro point.

Samy. H

ES Bir Ghbalou 4 - CRB Kherrata 0

ES Timezrit- 2 - OS Mouldiouene 1

O Tizi Rached 2 - USM Bejaia 0

OS El Kseur 0 - ESD El Mizane 0

US Soummam 0 - FC Tamelaht 0

JS M’Chedellah 0 - FC Tadmait 0

MC Bouira 1- WRB Menaeil 0

CRM Tidjelabine 2 - RC Seddouk 3