«J’ai confiance en mes joueurs»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 14 lecture(s)

Après avoir entamé la saison avec une défaite à domicile, concédée face au CM Tidjelabine, l’ES Bir Ghbalou s’est rachetée at home avec l’art et la manière, devant le CRB Kherrata. Une victoire qui l’a réconciliée à l’occasion avec ses supporters, qui n’ont pas été tendres avec les joueurs et les dirigeants après la précédente déroute. A à ce propos, l’entraîneur Khelifa Abdeslem, Béjaoui pour les intimes, souligne : «Après la réaction du public lors de notre dernière déconvenue, on devait réagir, d’autant que les dirigeants n’avaient lésiné sur aucun effort lors de la préparation d’intersaison, en mettant tous les moyens à notre disposition. On avait longuement discuté avec les joueurs pour oublier le premier match et songer à se racheter pour, d’abord, se réconcilier avec les supporters et prendre, ensuite, les rails du championnat». «Me concernant, poursuivra notre interlocuteur, j’ai une totale confiance en mes joueurs. On a effectué une très bonne préparation. On a juste manqué de réussite face à Tidjelabine dans une rencontre qui était largement à notre portée. Mais face au CRBK, la victoire s’est dessinée tôt. Les joueurs, qui se sont carrément libérés, ont ouvert le score dès le premier quart d’heure. A la demi-heure de jeu, on menait déjà 3 - 0. On est même parvenus à aggraver la marque en seconde mi-temps. C’est une victoire bonne pour le moral et qui a permis aux joueurs de reprendre confiance». Malgré cette performance, le coach de Bir Ghbalou estime que ses joueurs doivent «garder les pieds sur terre et continuer à travailler, car ce n’est que le début du championnat». Interrogé sur le prochain match, face au RC Seddouk, qui vient de battre le CMT, à savoir la même équipe qui avait infligé une défaite à l’ESBG chez elle, le même coach soulignera : «Ce sera une rencontre difficile, mais on doit rester sereins et faire en sorte de maintenir cette même dynamique». Sur les visées du club cette saison, Khelifa Abdeslam affirme que le maintien reste la priorité, mais «mais au vu des résultats des deux premières journées», l’équipe peut prétendre à jouer les premiers rôles.

M’hena A.