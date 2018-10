26 équipes en jeunes catégories

Par DDK | Il ya 24 minutes | 13 lecture(s)

Pour les clubs qui se sont engagés uniquement en jeunes catégories U15 et U 17, la Ligue de football a enregistré le dépôt de 26 dossiers d'engagement. Ainsi ces équipes qui sont appelées à animer le championnat, seront reparties en groupe selon leurs secteurs géographiques. Parmi ces clubs, on y retrouve : A Boukhiama, AWF Béjaïa, Etoile du Sahel, USF Béjaïa, WA Tala Hamza, CR Béjaïa, ETS Béjaïa, ENS Béjaïa, US Tameridjet, JS Aokas, ES Béni Maouche, AJ Béjaïa, CR Melala, BC El Kseur, G Béjaïa, WA Felden, US Béni Mansour, FC Béjaïa, CF Tazmalt, OS Taslent, ASS Akbou, AS Ouzelaguen, OC Akfadou, RC Akhnak, CA Sidi Ayad et la JS Chemini. Pour cette année, la structure présidée par Idir Amghar a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement du championnat. M. Idir Amghar, président de la ligue de football de Béjaïa, s'est montré «satisfait du nombre important de clubs engagés cette saison qui est en nette progression. Certaines communes n’ont pas engagé d’équipe. Nous souhaitons que chacune des 52 communes de la wilaya parvienne à engager son équipe», dira-t-il. Toutefois, le seul handicap pour ces clubs demeure le manque flagrant d’infrastructures, puisque beaucoup d’équipes ne disposent pas de stades homologués pour recevoir leurs hôtes. C’est un vrai problème d’urgence que doit résoudre au plus vite les responsables de la wilaya pour le plus grand bonheur de milliers de jeunes. Dans le chapitre des déceptions, il est à souligner que trois clubs, à savoir le WA Felden, l’Olympique d’Akfadou et surtout le BC El Kseur, qui nous avaient habitués à de meilleures performances par le passé, ont brillé par leur absence cette année, et ce, en raison de multiples difficultés auxquelles sont confrontées les différentes formations évoluant en championnat de wilaya. Le manque de terrains et le problème financier sont posés, chaque saison, avec acuité par l’ensemble des représentants des clubs, apprend-on. Notons enfin que les frais d’engagement des clubs affiliés à la ligue de wilaya pour la nouvelle saison sportive ont été tous pris en charge par l’APW.

Coup d’envoi du championnat le 12 octobre

Après le report du championnat de wilaya de football de Béjaïa d’une semaine, un report, rappelons-le, décidé par le bureau de Ligue de wilaya, suite au retard des clubs dans le dépôt des dossiers d’engagement et les demandes de licences des joueurs, les clubs de wilaya des deux divisions(Honneur et Pré-Honneur), ont salué cette décision prise par le bureau et s’en réjouissent. Prévu initialement pour le week-end dernier, le coup d’envoi du nouvel exercice 2018-2019 du championnat des deux divisions de la wilaya de Béjaïa aura lieu finalement une semaine après, soit les 12 et 13 octobre. D’ailleurs, le tirage au sort des calendriers s’est effectué hier samedi. Ce report du championnat qui a fait plus de clubs heureux que de clubs mécontents, tombe à pic et fera certainement le bonheur de quelques clubs, notamment les «retardataires» qui ont trouvé des difficultés d’ordre financier, technique ou tout simplement administratif pour pouvoir entamer leur nouvel exercice en fin de la semaine prochaine.

Samy H