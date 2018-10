Quel objectif pour le CS Protection civile ?

Par DDK | Il ya 24 minutes | 15 lecture(s)

Le CS Protection civile de Béjaïa, un club qui évolue depuis un bon moment dans le palier Honneur de Béjaïa, reste celui dont on ne parle pas beaucoup. Un club qui ne joue que pour rester dans ce palier. Ce dernier, présidé par Mourad Haddadi, avait toutefois achevé l’exercice 2017/2018 dans la première moitié du tableau, autrement dit à la 6e place avec 41 points de récoltés sur les 84 points mis en jeu (28 rencontres jouées). Même pas la moyenne, et avec 46 buts inscrits et 40 d’encaissés. Certes, la saison écoulée, pas moins de cinq autres clubs jouaient l’accession, dont le SS Sidi Aïch, le CRB Aokas, la JSB Amizour, le NC Béjaïa, mais c’était le RC Seddouk qui avait coiffé au poteau les équipes citées, en leur imposant un rythme durant la deuxième moitié du championnat, notamment pour se retrouver aujourd’hui en Régionale 2. Pour la nouvelle saison, la direction du CSPC Béjaïa envisage de jouer l’accession en Régionale 2, ou à la limite les premiers rôles et ce eu égard au fait que dans ce palier, toutes les équipes se valent. Les chances de chacune des équipes qui formeront le groupe Honneur de Béjaïa restent intactes certes, mais ce sera au fur et à mesure que nous saurons les intentions des uns et des autres. Cela même si la plupart des clubs viseraient le maintien avant tout autre objectif. Le CS Protection civile a trop moisi dans ce palier et ses dirigeants devraient passer à la vitesse supérieure, afin de donner une autre dimension à ce club qui peut rivaliser avec les autres équipes composant ce palier pour atteindre le palier d’au-dessous, soit la Régionale 2.

M. R.