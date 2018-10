Amizour gagne enfin !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 24 lecture(s)

La quatrième journée du championnat inter-régions a été en faveur de l’US Oued Amizour qui a enregistré sa première victoire de la saison. En effet, les Rouge et Noir d’Amizour ont attendu la 4e épreuve du championnat pour signer leur premier succès aux dépens de Hydra AC, un club qui va de mal en pis. C’est une victoire sur le score de deux buts à un qui a sanctionné les débats entre le HAC et l’équipe locale, qui avait cédé quatre points chez elle lors des 1ère et 3e journées, respectivement face au MB Hassi Messaoud et au SA Sétif. Est-ce le réveil des Unionistes, sachant que leur adversaire de vendredi dernier pointait à la dernière place avec un seul point au compteur ? Attendons les prochaines journées pour en savoir plus. Le prochain round les mettra aux prises avec le FC Bir El-Arch, en déplacement. Autre équipe kabyle de ce palier, le MB Bouira, qui restait sur deux succès de suite, dont un en déplacement, n’a pas réussi à se défaire du représentant de la wilaya d’Oum-El-Boughi, l’ASC Ouled Zouaï, qui a obligé les visiteurs au partage des points. Un résultat loin des attentes, mais qui permet aux gars de Bouira de rester collés aux basques du premier, avec sept points au compteur.

La JS Azazga n’y arrive toujours pas

Pour sa part, la JS Azazga continue de cumuler les faux pas. Cette fois, elle a laissé des plumes à El-Oued face à l’US Souf sur le score d’un but à zéro. Les Azazguis perdent ainsi une place au classement, rétrogradant à la 14e marche, avec un seul point, ex aequo avec l’USM Sétif, qui a essuyé un revers face à l’IRB Berhoum (2 - 1). Pour les autres matchs, le Stade Africain de Sétif (SAS) continue d’écraser tout sur son passage, avec une 4e victoire de suite, face au voisin Bir-El-Arch (2 - 1). Les Sétifiens sont donc toujours en tête du classement avec 12 points sur les quatre rencontres jouées, dont deux victoires enregistrées en dehors de leurs bases. Par ailleurs, la plus grosse opération de la journée est à mettre à l’actif du NRB Teleghma qui a gagné son match à domicile face à l’IRB Aïn Lahdjar sur le score de trois à un. Le NRBT partage à présent la 2e place avec les deux équipes de Berhoum et Oued Souf, qui totalisent, chacune, neuf points. Enfin, le MB Hassi Messaoud a été stoppé dans son élan en concédant un nul face aux Algérois du DRB Baraki (0 - 0).

M. R.

Les résultats

SA Sétif 2 - FC Bir Arch 1

USO Amizour 2 - Hydra AC 1

NRB Teleghma 3 - IRBA Lahdjar 1

IRB Berhoum 2 - USM Sétif 1

ASCO Zouaï 1 - MB Bouira 1

MBH Messaoud 0 - DRB Baraki 0

US Souf 1 - JS Azazga 0

OMR Annasser - ASB Ghedir (Joué hier)