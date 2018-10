La JSMB sur la bonne voie

Par DDK | Il ya 42 minutes | 117 lecture(s)

Les joueurs de la JSM Béjaïa n’ont pas raté l’occasion de la réception de l’USMB pour s’offrir leur deuxième succès de la saison, confirmant du coup leur récent nul (1 - 1) ramené de Chlef lors de la précédente journée.

Avant-hier, les camarades du revenant Abdelouahib Belgherbi ont surtout affiché une grosse détermination à vaincre leurs vis-à-vis après une première période de jeu pauvre en occasions de but. En effet, les gars de la Soummam ont dû attendre la second période de jeu pour débloquer la situation par le biais de Ghanem (61’) qui fusilla le portier visiteur d’un bolide des 35 m. Portés aussi par leurs nombreux supporters présents dans les gradins, les joueurs de la JSMB qui ont exercé un pressing constant sur la défense blidéenne, ont réussi, coup sur coup, à ajouter deux autres réalisations par les deux rentrants Belgherbi (73’) et Bensayeh (87’). C’est que même les changements opérés par le coach béjaoui lors du second half, avec l’incorporation du trio d’attaque, Belgherbi, Bensayeh et Khezri, ont fini par porter leurs fruits avec notamment cette belle victoire acquise avec l’art et la manière par tous les joueurs, ayant scellé du coup la réconciliation avec leurs supporters. Une performance qui a été du reste longuement fêtée à l’issue de la partie, dénotant surtout la grosse pression à laquelle étaient soumis les partenaires de Kamel Belmessaoud ces dernières semaines en raison des résultats en dents de scie enregistrés par leur équipe en championnat. Cela étant dit, la JSMB (11e, 11 points) peut désormais entrevoir son second match de suite à domicile, face au NC Magra, sous de meilleurs auspices dans l’espoir de confirmer son vrai réveil dans ce présent exercice. Commentant le large succès de son équipe aux dépens de l’USMB, Samy Boussekine dira en fin de partie : «Cette victoire, on l’attendait déjà et elle est venue au bon moment pour nous aider à évacuer la forte pression qui pesait alors sur nos épaules et nous soulager enfin. Aussi, ça n’a pas été facile pour nous après plusieurs semaines de disette mais notre grande volonté à s’en défaire coute que coutre de notre adversaire a fait la différence. À nous maintenant de préparer comme il se doit les prochains rendez-vous pour songer toujours au mieux.»

L’ASO Chlef solide leader

Cette 9e journée du championnat national de Ligue 2 Mobilis a vu le leader, l’ASO Chlef, consolider sa première place en arrachant le nul sur la pelouse du MC Saida. Dans le bas du tableau, les trois derniers calent une nouvelle fois et courent toujours après leur premier succès de la saison. Annoncé comme un déplacement périlleux pour les Chélifiens, le leader est parvenu à repartir avec le point du match nul face au MC Saida dans le derby de l’Ouest (1 - 1). Les Mouloudéens étaient les premiers à débloquer la situation à la 15e minute par Hamidi, sur penalty, avant de voir les visiteurs refaire leur petit retard grâce à un penalty transformé par Benhamla (41’). De son côté, le WA Tlemcen, dauphin de l’ASO (2e, 15 pts), s’est incliné sur la pelouse du NC Magra (1 - 0). Pour sa part, le MCE Eulma (2e, 15 pts) est revenu à hauteur des Tlemcéniens après avoir pris le meilleur sur l’ASM Oran (1 - 0). Concernant les mal-classés, l’USM El Harrach a été tenue en échec par l’Amel Boussaâda (0 - 0) alors que le RC Kouba a réussi à revenir de son déplacement de Mostaganem avec le point du nul (0 - 0).

B.Ouari