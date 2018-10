Béni Douala et Lakhdaria calent à domicile

Par DDK | Il ya 43 minutes | 69 lecture(s)

Les deux représentants de la Kabylie en division nationale amateur, groupe centre, n’ont pas saisi l’occasion lors de cette cinquième journée jouée avant-hier samedi. L’US Béni Douala et l’IB Lakhdaria qui ont accueilli respectivement à Tizi-Ouzou et à Plaestro le WR M’Sila et le RC Boumerdès, ont été accrochés at home et devant leurs supporters. Les deux équipes ont fait match nul sur le score d’un but partout. Des faux pas qui n’arrangent guère les affaires de l’US Béni Douala et de l’IB Lakhdaria, qui totalisent respectivement six points dans leurs comptes. Ils accusent un retard de cinq points du leader, le RC Arba, vainqueur lors de cette cinquième journée 2 à 0 face à son invité du jour, l’AR Ouargla. Les Ath Douala et les gars de Lakhdaria sont donc appelés à refaire surface dans les plus brefs délais avant que ce ne soit trop tard. L’US Béni Douala devra se rendre, le week-end prochain, à Boufarik pour affronter le WAB local qui est en panne de résultats et qui est classé en bas du tableau. Une victoire est obligatoire pour les poulains de Karim Kaced et Ramdane Ait Ramdane pour se rapprocher des équipes du haut du tableau. Alors que l’IB Lakhdaria aura une chance à ne pas rater, samedi prochain, lorsqu’il accueillera à nouveau sur son terrain Mansour Khodja son homologue du CR Béni Thour. Les deux équipes doivent faire le plein lors de la prochaine journée pour reprendre confiance et rectifier le tir de leurs faux pas concédés face au WR M’Sila et le RC Boumerdès. La balle est dans le camp des joueurs de l’USBD et de l’IBL pour rendre le sourire aux supporters. Le reste des rencontres de cette cinquième journée, le choc entre le NARB Reghaia et le NT Souf n’a pas connu de vainqueur et s’est achevé comme il a commencé avec un 0 à 0. C’est sur le même score que s’est terminé le match entre le NRB Touggourt et l’ES Ben Aknoun, tandis que l’ESM Koléa a battu 1 à 0 le WA Boufarik. Le CRB Ain Ouessara n’a pas raté sa sortie à domicile en battant son invité du jour la JS Hai Djabel 2 à 0, alors que le CR Béni Thour s’est imposé 3 à 1 face à l’IB Khemis El Khechna.

Massi Boufatis

Les résultats

ESM Koléa 1 – WA Boufarik 0

US Beni Douala 1 – WR M’Sila 1

IB Lakhdaria 1 – RC Boumerdès 1

CRBA Oussera 2 – JS Haï Djabel 0

RC Arbaâ 2 – AR Ouargla 0

NARB Réghaïa 0 – NT Souf 0

CRB Thour 3 – IBKE Khechena 1

NRB Touggourt 0 – ESB Aknoun 0