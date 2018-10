Azeffoun, Akbou et Tichy confirment

Par DDK | Il ya 43 minutes | 66 lecture(s)

L’ES Azeffoun, la JS Akbou et la JS Tichy confirment leur bonne santé en ce début de saison de la Régionale 1, en enchaînant avec leur deuxième succès de suite. Les Marins d’Azeffoun n’ont pas raté leur deuxième sortie de suite à domicile, lors de la réception de la JS Tixéraine, en s’imposant par la plus petite des marges 1 à 0. C’est le cas aussi pour la JS Akbou, mais avec un succès acquis en dehors de ses bases, devant le WA Rouiba. Les Akbouciens affichent leurs ambitions et sont décidés à continuer dans cette bonne dynamique de victoires. Le choc entre la JS Tichy et l’USM Draâ Ben Khedda est revenu aux Tichois plus adroits et plus efficaces, avec au finish une victoire nette et logique de 2 à 0. Les trois équipes partagent la première place en régionale une avec six points pour chacune d’elle.

Le CRB Tizi-Ouzou accroché

Ce n’est pas encore le grand départ pour l’autre club de la Kabylie en régionale 1, le CRB Tizi-Ouzou. Les poulains de Chabane Meftah qui ont accueilli leurs homologues l’OC Beaulieu au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou, ont raté l’occasion de glaner les trois premiers points de la saison, surtout qu’ils ont perdu le premier match de la saison à Azeffoun. Les Communards de Tizi-Ouzou se sont contentés d’un match nul vierge de 0 à 0 face à leurs invités du jour. Maintenant, la balle est dans le camp des joueurs pour refaire surface et aller chercher la victoire dès la prochaine journée. Pour les autres matchs de cette deuxième journée, la JS Boumerdès a confirmé son bon départ en enchaînant avec un autre succès cette fois à domicile devant l’EC Oued Smar sur le score d’un but à zéro. L’IR Birmandreis a laissé des plumes at home en s’inclinant 1 à 0 devant l’ESM Boudouaou, alors que la JS Bordj Menaïel a réussi un précieux succès devant l’USM Cheraga et a confirmé son nul ramené de Draâ Ben Khedda la semaine dernière. Enfin, le CRB Bordj El Kiffan a chuté à nouveau et sur le score large de 3 à 0 en déplacement contre le WB Saoula.

M. B.

Les résultats

ES Azeffoun 1 - JS Tixéraine 0

JS Boumerdès 1 - EC Oued Smar 0

IR Birmandreis 0 - ESM Boudouaou 1

JSB Ménaïel 1 - USM Cheraga 0

JS Tichy 2 - USMBD Khedda 0

WB Saoula 3 - CRBB Kiffan 0

WA Rouiba 0 - JS Akbou 1

CRB Tizi-Ouzou 0 - OC Beaulieu 0