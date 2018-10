«On ne peut espérer meilleur début»

Par DDK | Il ya 43 minutes | 94 lecture(s)

Ex-joueur de la JS Kabylie, du MC Oran et de l’ASO Chlef, pour ne citer que ceux-là, Lyes Saïdi est l’un des éléments qui avaient participé aux deux victoires de sa nouvelle équipe, le RC Seddouk.

La Dépêche de Kabylie : Pour votre deuxième rencontre de la saison, vous avez gagné en déplacement face au CM Tidjelabine. Un mot sur cette victoire ?

Lyes Saidi : Après notre premier succès à domicile, qui nous a galvanisés, nous nous sommes déplacés à Tidjelabine le moral au beau fixe et avec comme objectif les trois points. Hamdoullah, on a ramené une victoire bien méritée, et ce au vu des efforts fournis par l'ensemble du groupe.

C'est votre deuxième victoire de suite. Plutôt un bon début pour votre équipe, n’est-ce pas ?

Effectivement un 2ème succès de suite en début d'aventure, ça s'annonce bien pour nous. Ca va nous stimuler davantage pour travailler dans de meilleures conditions morales et dans la sérénité totale. Pour un début, je dirais que ce n’est pas mal. Prendre six points sur les deux rencontres jouées, c’est même bien.

Vous avez réussi une passe décisive lors de la première rencontre, et face au CMT, vous avez inscrit votre premier but sous les couleurs du RC Seddouk. Cela vous fait quoi au juste ?

Pour ce qui est de la passe décisive, ceux qui me connaissent ne vont pas être étonnés, y compris moi-même. Mais marquer des buts, c’est plutôt nouveau pour moi. C’est un volet que j'ai travaillé et que je dois travailler encore plus et cela de par mon positionnement sur le terrain et qui change aussi selon le coach. Ce dernier essaye chaque semaine des variantes. Ca reste bénéfique pour moi sur le plan individuel et pour l’ensemble du groupe.

Pensez-vous que le RCS a des atouts à faire valoir pour jouer les premiers rôles

Pour nous, on ne badine pas avec le travail, et on ne doit pas brûler les étapes. On jouera match par match. On a un groupe expérimenté dans un nouveau palier. Il faut juste être à jour aux entraînements, jouer à fond les matches et surtout donner tout ce qu’on a dans les tripes.

Comment voyez-vous cette rencontre face à l’ES Bir-Ghbalou ?

C’est la rencontre à trois points, un match qu’on va préparer convenablement et dans la sérénité. En un mot, on ne doit rien laisser au hasard. Si je peux passer un message de remerciement, je dirais «Merci» à nos fans qui se sont déplacés pour nous soutenir face à Tidjelabine, et je leur dédie ces deux victoires ainsi qu’à ma fille qui vit loin de moi.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche