Festival offensif des Akboutiens

A quelques jours seulement du coup de starter du championnat de la wilaya de Béjaïa, dans ses deux paliers, honneur et pré honneur, les équipes multiplient les matchs amicaux pour être fin prêtes pour ce premier rendez-vous de la saison. En effet, après avoir disputé plusieurs matchs amicaux, le dernier contre l’USO Amizour gagné quatre buts à zéro, et pour son dernier test avant l’entame du championnat, l olympique d’Akbou s’est déplacé samedi après-midi au stade communal de M’Chedellah pour livrer une autre joute amicale cette fois face au pensionnaire de la division d’honneur de la wilaya de Bouira, l’Olympique de Raffour. Un match que les poulains de Kamel Bouzit ont, complètement, dominé de long en large et qu’ils ont remporté sur le score de dix buts à zéro (10-0), un véritable festival offensif des poulains de l’enfant de Takriez Kamel Bouzit. Les réalisations de l’OA sont l’œuvre de Bouzidi, Lardjene, Bouakaz, Sid Ali, Nait Yahia, Messafri et deux doublés de Belkadi et Kherbache. A noter l’excellente prestation comme à chaque fois du meneur de jeu d’Akbou, Karim Nait Yahia dont l’expérience commence à se répercuter positivement sur le groupe. Les hommes du président Karim Takka ont tout simplement survolé les débats, administrant une magistrale leçon de football aux locaux largement dominés sur tous les plans. L’ampleur du score reflète entièrement la physionomie du match, qui par moments, tournait à la démonstration même si les locaux ont entrepris quelques actions sporadiques qui n’ont pas dérangé le keeper d’Akbou. En réalisant une neuvième victoire dans leur série de matchs amicaux, les olympiens d’Akbou affichent de bonnes possibilités et une progression dans l’optique de l’entrée dans la compétition de plein pied au vu des ambitions affichées par ceux-ci qui tablent sur l’accession et rien d’autre. L’ossature de l’équipe commence à se dessiner peu à peu d’où la satisfaction affichée par le staff technique qui se résout à améliorer davantage le rendement de l’équipe et particulièrement dans la ligne offensive qui reste la clé de toute réussite. Cependant, la méfiance reste le maître mot, car les matchs amicaux restent un indice mais ne reflètent pas la réalité de la compétition officielle. Des satisfactions ressortent de la prestation des joueurs qui ont montré de réelles qualités techniques et une bonne assurance. Le championnat avance à grands pas et après plus d’un mois et demi de préparation à ce jour, tous les indices indiquent les prémices d’une bonne saison d’autant qu’ils ont tous les atouts de leur cotés. Cette belle victoire est bonne pour le moral de la troupe à Bouzit, et cela avant leur premier match officiel de la saison contre le nouveau promu, l’olympique de Feraoun pour le compte de la 1ère journée du championnat prévue pour le vendredi prochain.

Samy. H