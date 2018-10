Pari réussi pour les Béjaouies

Par DDK | Il ya 43 minutes | 76 lecture(s)

Les huitièmes de finale de la coupe de la ligue qui se sont déroulés avant-hier ont vu la qualification du FC Béjaïa et de l’ESF Amizour après leurs victoires respectivement contre le SMBT (5 - 1) et le MZ Biskra (1 - 0) alors que le CF Akbou et malgré sa défaite devant l’AS Sureté Nationale (4 - 2) a été repêché et poursuivra l’aventure de dame coupe. Le FC Béjaïa qui s’est déplacé à Biskra pour affronter le SMB Touggourt est revenu avec une brillante qualification après sa victoire sur le score de 5 - 1 (mi-temps 3 - 0). Les réalisations Béjaouies ont été l’œuvre de Bahloul Theriza, Derguini Mounira et un triplé d’Azzouguen Thelissa. Les filles de la capitale des Hammadides n’ont pas trouvé beaucoup de difficultés pour passer l’écueil des représentantes de Touggourt et le score aurait été plus lourd si elles avaient concrétisé toutes les actions crées. L’ESF Amizour est revenu lui aussi avec une brillante qualification lors de son déplacement à Bordj Bou-Arreridj en battant l’équipe du MZ Biskra sur le score de 1 - 0 (mi-temps 0 - 0) grâce au seul but inscrit par Bakli Fouzia. Les filles d’Amizour se sont ressaisies après leur dernière défaite à domicile en championnat et espèrent aller le plus loin possible dans cette épreuve qui va les booster dans le championnat pour renouer avec les bons résultats. Le CF Akbou qui a affronté l’AS Sureté Nationale à Bouira est revenu bredouille en encaissant une défaite sur le score de 4 - 2 (mi-temps 2 - 1) mais décrochant son billet qualificatif après avoir été repêché pour avoir encaissé moins de buts que les autres équipes éliminées. Les deux buts des filles de la vallée de la Soummam sont l’œuvre de Zedek Racha et Ait Mehdi Saida. Ce match a vu une interruption de presque 20 minutes en seconde période après que l’arbitre y a accordé le 3e but aux algéroises alors que l’équipe de l’entraineur du CFA qui a demandé à l’arbitre d’incorporer la joueuse blessée était amoindrie. Les dirigeants ont même décidé de quitter le terrain avant de revenir à de meilleurs sentiments et poursuivre la partie. Le président du CF Akbou, Aomar Merabet a avoué à la fin du match: «Que dire de cette rencontre, sinon que je suis satisfait du rendement de notre équipe et de nos joueuses. On a certes encaissé deux buts dans les 20 premières minutes, mais on était revenu dans le score, en réduisant la marque à 2 à 1. Néanmoins, une erreur d’arbitrage nous a valu un troisième but qui a coupé quelque-peu les jambes à notre équipe. Cela dit, en deuxième période, nos joueuses étaient revenues dans le match en marquant un deuxième but. On aurait pu revenir dans le match, si ce n’est ce 4ème but encaissé dans les derniers instants de la partie. Je suis satisfait de notre équipe dans la mesure où malgré la défaite, on se qualifie au prochain tour des quarts de finale.»

Z. H.