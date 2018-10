Réunion technique avec les clubs engagés, demain

Par DDK | Il ya 42 minutes | 83 lecture(s)

Alors que le bras de fer entre la Ligue et les 17 présidents de CSA frondeurs n’a toujours pas connu d’épilogue, le bureau de la Ligue a décidé de lancer le championnat avec les clubs engagés au nombre de 12. Il s’agit, entre autres, du DRB Kadiria, du HC Aïn Bessam, de la JS Bouaklane, de l’O Raffour, des deux équipes de Hakimia, Numidia et Radja... A cet effet, une réunion technique est prévue, demain mardi, à partir de 14h00 au niveau de la salle des réunions du stade OPOW Rabah Bitat, ayant pour ordre du jour le tirage au sort, le démarrage du championnat seniors saison 2018/2019 et la visite technique des stades.

Test physique pour les arbitres de wilaya

Le stade OPOW Rabah Bitat a abrité, avant-hier samedi, un test physique au profit des arbitres de wilaya ayant déposé leurs dossiers au niveau du secrétariat de la ligue pour diriger les rencontres des compétitions de wilaya (LWFB) pour la saison 2018/2019. Une trentaine d’arbitres concernés ont pris part au test en présence des membres du bureau de la ligue, ceux de la commission d’arbitrage, ainsi que ceux de la régionale. Ceci dit, les arbitres retenus prendront service incessamment à l’occasion du coup d’envoi du championnat de wilaya de Bouira de football qui, pour rappel, accuse un grand retard à cause du problème entre la ligue et 17 présidents de CSA qui continuent de bouder la ligue exigeant le départ de son bureau.

M’hena A