Le DRB Tadjenanet dans le viseur

Accrochés vendredi dernier à domicile par l’O Médéa, les Canaris du Djurdjura se sont vite remis au travail pour préparer le match de demain face au DRB Tadjenenat, qui aura lieu au stade du 1er Novembre.

Les camarades de Benkhelifa ne se sont donc pas accordés de répit, puisque au lendemain de cette contre-performance inattendue face aux Olympiens, ils ont été conviés à une séance de décrassage, juste après une réunion avec le staff technique, lequel est revenu sur le match de vendredi. Cette reprise a porté sur un travail de ré-oxygénation et de récupération. Hier, les capés de Dumas ont poursuivi leur préparation en matinée. Une seconde séance qui s’est déroulée à l’abri des regards et au cours de laquelle, les camarades du capitaine Saâdou ont effectué un travail spécifique. Avant de quitter le stade, le coach en chef Franck Dumas a donné rendez-vous à ses joueurs pour aujourd’hui à l’heure du match. Un dernier galop qui sera, sans doute, mis à profit par le technicien français pour faire une revue des effectifs et asseoir une stratégie de jeu à même de permettre à son groupe de surclasser le DRB Tadjenanet demain dans un match comptant pour la 10e journée. Franck Dumas, qui n’est pas sans savoir que la match ne sera pas facile, n’omettra sans doute pas de mettre ses joueurs en garde contre tout excès de confiance dans cette rencontre que les Lions du Djurdjura ne devraient pas laisser filer pour se racheter et se remettre sur la bonne orbite pour la suite du parcours.

Fiston depuis avant-hier au Burundi

Convoqué pour prendre part à la compétition africaine avec la sélection nationale de son pays, l’attaquant Abdoul Fiston s'est envolé, avant-hier, à destination du Burundi. Le joueur ne sera donc pas de la partie demain face au DRB Tadjenanet. Une absence qui ne devrait pas poser de souci au coach Dumas qui a des solutions de rechange.

Les U 19 et 17 s’imposent face au CRB

Les U19 de la JSK ont enchainé une troisième victoire (2 - 1) avant-hier, samedi, au stade du 1er novembre devant le CR Belouizdad après celles acquises respectivement face à l’ASO Chlef (3 - 0) et l’A Boussaâda (3 - 0). Les poulains du duo Haned - Nait Yahia qui étaient menés au score, ont réussi à mettre la pendule à l’heure en première mi-temps, avant d’ajouter un second but dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Aussi avec ce début en fanfare, un sans faute, les Lionceaux de la JSK sont bien partis pour réussir une grande saison. Pour leur part, les U17 se sont imposés par trois buts à un devant leurs homologues Belouizdadis. Les poulains du duo Smaili - Amari qui étaient menés au score en début de la seconde période, ont réussi à renverser la vapeur en plantant trois banderilles dans la cage adverse. Des réalisations signées par le capitaine Yahiatene, Medjkane et Hamouda. C'est la deuxième victoire de suite pour les Lionceaux qui restaient sur un succès (4 - 2) hors de leurs bases. C'était face à l'ABS (Boussaâda). Pour rappel, la première journée face à l'ASO Chlef s'était soldée sur un score vierge. À signaler que l’entrée en lice des U15 est prévue vendredi prochain. Les jeunots de Rabah Bensafi qui ont fait une bonne préparation, auront à affronter le CRB au stade du 20 août.

