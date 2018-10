«Notre objectif, c’est le maintien»

Par DDK | Il ya 42 minutes | 123 lecture(s)

Le président de la JSK Cherif Mellal qui s’est dit déçu de la contre-performance de son équipe face à l’OM, ne veut pas s’enflammer, encore moins donner de faux espoirs aux supporters concernant les objectifs de son équipe pour la saison en cours. «Je suis vraiment déçu par le nul concédé face à l’OM que je respecte beaucoup. On a raté une bonne occasion d’enregistrer notre cinquième victoire de suite et on aurait même pu perdre. J’ai toujours averti en insistant qu’il n’y a pas de match facile et qu’il nous faut aborder toutes les rencontres avec le plus grand sérieux. Ce sera toujours mon message aux joueurs, car aucun match n’est facile», dira Mellal à propos du semi-échec de vendredi. Répondant à une question sur les objectifs du club, le premier responsable de la JSK indiquera: «Nous avons une jeune équipe qu’il faudra soutenir et encourager. On ne doit pas se mettre la pression, encore moins donner de faux espoirs à nos supporters. Notre objectif c’est d’abord d’assurer le maintien. Pour se faire, nous allons gérer match par match et essayer de récolter un maximum de points et pourquoi pas finir ensuite parmi les cinq premiers». Interrogé sur les moyens, le chairman de la JSK s’est montré rassurant : «Dieu merci, nous avons les moyens tant humains que financiers. Il y a des jeunes qui travaillent pour l’avenir du club. Il nous reste à redoubler d’efforts et faire de la formation notre cheval de bataille en intégrant les jeunes. C’est désormais la politique du club. Nous aurons une très forte équipe d’ici trois à cinq ans avec des jeunes formés chez nous». À propos du cas du milieu de terrain, Salim Boukhenchouche, Mellal s’est montré également très clair sur le sujet : «Boukhenchouche a compris le message. Nous le passerons cette semaine en conseil de discipline. Nous le réintégrerons en équipe première. C’est une dernière chance qui lui est accordée». Le président de la JSK s’est aussi exprimé sur le retour des supporters en disant : «Il y a une grande confiance et une forte communion avec les supporters. Notre message commun est clair, celui de reconstruire le club. Les supporters croient, ainsi que nous d’ailleurs, en cette jeune équipe. La pression ne nous fait pas peur, car nous croyons profondément en notre travail au quotidien. Evoquant le prochain match face au DRBT, Mellal vise la victoire : «Notre tâche ne sera pas facile face au DRBT qui est un adversaire respectable, mais on n’aura pas d’autre choix que de gagner».

Z. L.