Les Crabes dès aujourd’hui à Oran

Les Vert et Noir du MOB poursuivent leur préparation pour le match de demain à Sidi- Bellabes contre l’USMBA locale comptant pour la dixième journée de La ligue 1 Mobilis. Après la précieuse victoire décrochée vendredi passé à Tadjenant (2/1), les poulains du nouveau coach Kheireddine Madoui ont repris le travail samedi matin avec une séance de décrassage avant d’entamer par la suite les préparatifs pour la prochaine confrontation de demain qui s’annonce d’ores et déjà très difficile pour les deux équipes. L’entraineur adjoint d’Alain Michel, Abdenour Hamici avec son staff, poursuit son travail avec le club sur insistance de Madoui qui a voulu l’associer dans la préparation au moins jusqu’au match de demain, une manière d’avoir une idée précise sur le groupe et le degré d’aptitude de chaque élément. Le staff technique ne devrait pas changer l’équipe qui gagne surtout que le rendement du groupe a beaucoup progressé lors du dernier match avec une meilleure organisation sur le terrain, chose qui a dérangé le compartiment défensif du DRBT en seconde période. Ce match verra le retour de Semahi qui a purgé sa sanction, alors que Naas sera suspendu pour contestation de décision de l’arbitre lors du dernier match. Bouledieb qui devrait reprendre lors du prochain match après sa suspension risque de le rater à cause d’une méchante blessure qui l’a éloigné même des entrainements, alors qu’Ouali Billel n’est pas encore rétabli et sera Out pour ce match. La direction du MOB poursuit sa politique de motivation et après avoir promis 20 millions en cas de victoire lors du dernier match, compte refaire la même proposition lors du match contre l’USMBA, une manière de booster les joueurs à aller de l’avant et fournir plus d’efforts afin de revenir avec le meilleur résultat possible. Pour mettre le groupe dans les meilleures conditions, la direction, en concertation avec le staff technique, ont décidé de rallier Alger ce soir vers 17h20’ par avion et reprendre l’avion sur Oran dont le départ est prévu à 19H40’. Avec tous les moyens mis à la disposition des joueurs et les conditions du déplacement, les joueurs ne devraient pas trouver d’excuses pour justifier une contre-performance et la balle est dans leur camp, s’ils veulent revenir à Béjaïa avec un probant résultat.

Z. H.