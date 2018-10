«Nous viserons l’accession»

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Filante Étoile Tazmalt, un club relancé cette année après 45 ans d’absence, s’est engagé dans le championnat Pré-honneur de Béjaïa. Dans cet entretien, son président, Abdelkrim Allik, ne cache pas les ambitions du club pour sa première saison dans ce palier.

La Dépêche de Kabylie : Le FET a refait surface après plusieurs années d’absence. Comment a-t-il été ressuscité ?

Abdelkrim Allik : Ce club existait depuis 1968. Mais faute d’agrément, il ne s’était pas engagé dans le championnat de wilaya de Béjaïa. Il a mis la clé sous le paillasson quelques années plus tard, avant de renaître, cette année, après mon retrait du SRBT que je présidais. En pensant à créer mon propre club, m’est venue l’idée de relancer le FET, l’un des clubs doyens de Béjaïa. On a dès lors entamé les démarches nécessaires, avec une assemblée générale. Et voilà, le club est relancé, mieux, il s’est engagé dans le championnat pré-honneur.

Vous avez décidé d’engager ce club alors qu’il venait tout juste de renaître…

Tout à fait, et on compte bien réussir notre baptême du feu en Pré-honneur. Le club s’est engagé dans les jeunes catégories, comme chez les seniors. Notre volonté est grande, d’autant plus qu’à Tazmalt, ce n’est pas la pâte qui manque, et encore moins les jeunes talents, qui ne demandent qu’à être bien pris en charge.

Que pensez-vous du calendrier du championnat ?

Dans ce palier, il n’y aura que douze clubs. Un groupe réduit donc, avec seulement 22 rencontres pour chaque formation. Pour nous, ce seront des rencontres à gagner pour accéder. En tous les cas, notre objectif, c’est d’aller loin en compétition. Pour le championnat, on visera l’accession au palier en dessus. Si on y arrive, on ne s’arrêtera pas là.

Il paraît que le FET est avantagé sur le calendrier. Qu’en pensez-vous ?

Avantagé ! Je ne vois pas comment ! Nous viserons la montée. Certes, nous avons un effectif jeune, mais avec de grandes qualités. On a consenti beaucoup d’efforts et d’investissements pour atteindre cet objectif à la fin de l’exercice sportif. Maintenant, il faudrait juste travailler et rester concentré, car après tout, nul n’est à l’abri de toute mauvaise surprise.

Optimiste donc ?

Absolument. Cela étant, le FET est nouveau dans le paysage footballistique local. Il susciteran de ce fait, la curiosité. Mais on n’a pas de souci à se faire. L’équipe fera bonne figure, j’en suis certain, d’autant qu’on a mis les moyens qu’il faut à cet effet, à commencer par la nomination d’Ouali Aflalay à la tête de la barre technique. Il est secondé par Djamel Titouah. Cela en dit déjà beaucoup….

Vous placez toute la confiance en ce staff technique ?

Et comment ! Les membres de la barre technique sont en train de s’investir dans l’intérêt du groupe. En tous les cas, c’est un staff sérieux, compétent et travailleur. Ils ont non seulement ma totale confiance, mais aussi mon estime. Pourvu que cette saison soit la nôtre !

Entretien réalisé par Rahib Medhouche