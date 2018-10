La JS Akbou annonce la couleur !

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Deux matchs et deux victoires. La JS Akbou a annoncé la couleur dans le championnat Régionale 1. Dans le fief du club, on ne peut espérer meilleur début de saison pour l’équipe, qui satisfait déjà les supporters avec six points de récoltés sur six. Le club, que préside Haddad, serait bien parti pour effectuer une saison de premier ordre. En tous les cas, la direction promet d’être là pour mettre les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe, soumise à une rigueur de travail stricte, décidée par un staff technique qui ne badine pas avec la discipline, clé de réussite non négligeable. De leur côté, les joueurs répondent aux exigences des coachs en cravachant dur lors des séances d’entraînement. C’est dire que tous éléments augurent une bonne saison, sans oublier les supporters, qui accompagnent fidèlement l’équipe et lui prête main-forte. A rappeler que la JS Akbou a débuté le championnat en recevant le CA Kouba au stade d’Ouzellaguen, dans une rencontre ponctuée par une victoire sur le score de trois buts à deux (3 - 2). Des réalisations signées Mouhou Khider (doublé) et Barbari. Un succès qui a mis les joueurs dans de bonnes dispositions morales. C’est donc avec ce bon état d’esprit que le onze d’Akbou a défié le WA Rouiba dans son jardin, samedi dernier. Lors de ce duel, les capés de Sid-Ali Mustapha ont non seulement tenu tête à un adversaire coriace pendant toute la rencontre, mais su comment en sortir vainqueurs, en inscrivant le but de la victoire à la toute dernière minute de la rencontre, par l’entremise de l’ex-joueur des jeunes catégories du MOB, Mouhou Khider. Cet élément ouvre à l’occasion son compteur buts (3 réalisations en deux matchs). Le staff technique peut d’ores et déjà se targuer d’avoir un jeune buteur comme Mouhou parmi l’effectif. Cela étant, c’est toute l’équipe de la JSA qui avait bien tourné, samedi passé, au stade de Rouiba. Deux succès de suite sur deux matchs qui laissent à penser que le club est bien parti pour effectuer une bonne saison et jouer, pourquoi pas, les premiers rôles. Notons que la prochaine sortie sera celle de la confirmation pour les «Akbouciens», qui recevront au stade d’Ouzellaguen le CRB Tizi-Ouzou, tenu en échec samedi dernier par les Algérois de l’OC Beaulieu.

R. M.