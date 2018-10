La JS M’Chedallah menace de se retirer

Par DDK | Il ya 1 heure | 72 lecture(s)

C’est toujours l’incertitude chez la JS M’Chedallah qui menace de se retirer du championnat de la Régionale 2 au cas où il n’y aura pas de réaction de la part des autorités et des pouvoirs publics pour l’amélioration de la situation financière du club. Ainsi, l’équipe qui a peiné avant de s’engager dans le championnat, a été chanceuse en remportant son premier match face au WR Bordj Ménaïel sur tapis vert sans aucune préparation au préalable et en concédant un match nul à domicile (0 - 0) devant le FC Tadmait. Malgré cela, le club Maillotin a décidé de ne pas reprendre les entrainements en prévision du prochain match derby prévu vendredi prochain au stade de M’chedallah où domicilie son adversaire du jour, le FC Thamelaht. Selon le président de CSA JSM, Aoudia Madjid, «on aurait souhaité une réaction de la part de autorités, des pouvoirs publics, des sponsors et des fans du club à l’occasion du dernier match disputé à domicile. Malheureusement, il n y avait rien. Comme je l’avais précédemment annoncé, Je ne peux m‘aventurer une nouvelle saison sans moyens», déclare M. Aoudia, ajoutant: « Vous vous imaginez, le club ne peut même pas recruter d’entraineur compte tenu qu’il lui faudrait une avance, ni renforcer l’équipe avec des joueurs aguerris pour apporter un plus au club. Aucun soutien Sauf les encouragements du public, mais cela ne suffit pas. Il faudrait être réaliste, l’équipe a besoin de moyens, sans lesquels on ne peut rien faire, même les actions et les doléances envoyées aux autorités et pouvoirs publics sont restées lettres mortes. Devant la persistance de la situation, nous avons décidé de ne pas reprendre les entrainements et éventuellement, de ne pas jouer le prochain match face au voisin, le FC Thamelaht», dira amèrement le boss du club Maillotin qui termine, «S’il n y a pas de nouveau, on n’aura pas une autre alternative que de se retiré du championnat avec la centaine de jeunes footeux qui évoluent dans les différentes catégories».

M’hena A.