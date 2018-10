Les visiteurs dictent leur loi

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

La première journée du championnat Honneur Tizi-Ouzou a été marquée par cinq victoires à l’extérieur. Parmi les équipes ayant réussi cet exploit, la JS Boukhalfa qui s’est imposée chez le CA Fréha (2 - 0) dans une rencontre âprement disputée de part et d’autre. De son côté, la JSC Ouacifs est revenue de son déplacement chez l’O Tizi-Gheniff avec la totalité du gain (1 - 0). Le CRB Mekla est aussi allé imposer son diktat au RC Betrouna, au stade Oukil Ramdane (2 - 1). Cela étant, les grands bénéficiaires de cette première journée ont pour noms le DC Boghni et le NA Redjaouna. En effet, les Montagnards, qui ont retrouvé la division Honneur cette saison, sont allés infliger au KC Taguemount Azouz dans son fief un carton (3 - 0), alors que les gars de Redjaouna ont damé le pion à l’ASC Ouaguenoun chez elle (3 - 2). Deux grosses performances qui donneront plus de confiance aux deux vainqueurs. Le troisième nouveau promu, en l’occurrence l’O Taourirt Mokrane, a également réussi son baptême du feu dans le nouveau palier, en l’emportant devant son invité du jour, l’AC Yakouren, par la plus petite des marges. Enfin, le FC Ouadhias, qui recevait l’E Draâ El-Mizan, n’a pas laissé filer l’occasion d’engranger les trois points du match (3 - 1).

Z. L.

Les résultats

CA Fréha 0 - JS Boukhalfa 2

KCT Azouz 0 - DC Boghni 3

ASC Ouaguenoun 2 - NA Redjaouna 3

O Taourirt Mokrane 1 - AC Yakouren 0

O Tizi Gheniff 0 - JSC Ouacifs 1

FC Ouadhias 3 - ED El-Mizan 1

RC Betrouna 1 - CRB Mekla 2