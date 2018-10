Les Verts en regroupement

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

L’équipe nationale a entamé hier un stage de préparation, au CTN de Sidi Moussa, en prévision de la double confrontation contre le Bénin dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2019.

Pour la première manche qui se jouera ce vendredi, au stade Mustapha Tchaker de Blida, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a établi une liste composée de 23 joueurs. Ils sont attendus dès cet après-midi au CTN pour préparer cette rencontre importante pour la qualification des Verts pour la prochaine CAN. Le match retour face à ce même adversaire se jouera à Cotonou quatre jours plus tard, soit le mardi 16 octobre à 16h. Pour sa seconde sortie à la tête des Verts, le coach national, Djamel Belmadi a décidé de rappeler un certain nombre de joueurs. En effet, la liste des 23 est marquée par le retour des défenseurs Djamel Benlamri qui évolue actuellement au sein du club saoudien d’Al Chabab, du défenseur de l’OGC Nice Youcef Attal, du milieu de terrain de Naples Adam Ouanas, ainsi que des attaquants Belfodil (Hoffenheim) et Benzia (Fenerbahce). Par ailleurs, Zeghba représente la surprise du chef pour ces deux joutes. En effet, le gardien de but de l’Entente de Sétif, seul joueur local convoqué, se voit récompensé de tous ses efforts et devra honorer sa première convocation chez les Fennecs. En retenant Zeghba, le sélectionneur national a décidé de se passer des services du gardien du FC Metz, Oukidja qui a été convoqué pour le dernier match contre la Gambie en compagnie de M’Bolhi et Doukha. Pour son deuxième test à la tête des Verts, Belmadi a apporté des changements par rapport à sa première liste, en écartant les défenseurs Lyes Hassani (Cherno More Varna/ Bulgarie) et Mokhtar Belkhiter (Club Africain/ Tunisie), les milieux offensifs Farid Boulaya (FC Metz/ France) et Ryad Boudebouz (Bétis Séville/ Espagne), ainsi que le milieu défensif Mehdi Abeid (Dijon FCO/France), alors que l’attaquant Hilal Soudani (Nottingham Forest/ Angleterre) a déclaré forfait pour blessure au genou qu’il traîne depuis plusieurs semaines. Pour rappel, l’Algérie et le Bénin sont co-leaders du groupe D avec quatre points chacun en deux matchs, devant le Togo et la Gambie. Le driver des Verts tient absolument à réussir sa première victoire à la tête de l’équipe nationale, lui qui a promis de faire le maximum pour que la sélection algérienne retrouve son lustre d’antan. Après le nul contre la Gambie (1-1) l’équipe nationale va aborder cette rencontre avec sérénité et détermination dans le but d’empocher la victoire.

R. S.