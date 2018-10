Cap sur le NC Magra

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Après avoir bénéficié de vingt-quatre heures de relâche au lendemain de leur éclatant succès face à l’USM Blida (3 - 0), les joueurs de la JSMB avaient rendez-vous, hier après-midi, avec le staff technique pour entamer la confrontation du week-end prochain contre le NC Magra, pour le compte de la 10e journée. Leur seul mot d’ordre sera sans aucun doute celui d’aligner, pourquoi pas, leur second succès de suite surtout qu’ils évolueront encore à domicile et devant leur public. En effet, et après avoir repris pleinement confiance suite à une série de sept matchs sans la moindre victoire et rassuré du coup leurs nombreux supporters, les partenaires de Réda Bensayeh auront à cœur de préserver cette bonne dynamique de résultats positifs pour aspirer encore à des lendemains qui chantent. Désormais, l’écart n’est que de quatre petites unités sur le 3e du classement (MCEE, 15 points). Pour ce faire, la venue du NCM, samedi prochain au stade de l’UMA, devrait, pour ainsi dire, inciter les protégés de Samy Boussekine à étaler tout leur savoir-faire pour espérer sortir vainqueurs face au nouveau promu qui reste lui aussi sur une série de trois victoires de suite en championnat. De ce fait, Belgherbi et consorts qui disposent encore de quatre jours devant eux pour préparer cet important rendez-vous chez eux, auront encore le temps suffisant pour affuter leurs armes et se tenir prêts pour cette confrontation ô combien capitale pour la suite du parcours.

JSMB - NCM, samedi à 17h00

La LFP a rendu public le programme de la dixième journée du championnat de la ligue 2 Mobilis qui aura lieu le samedi 13 octobre, avec notamment comme tête d’affiche le choc qui mettra aux prises la JSM Béjaïa au NC Magra, au stade de l’UMA à partir de 17 heures. Soit enfin deux équipes qui respirent la belle forme en ce moment et qui restent sur une belle performance chacune face successivement à l’USMB (3 - 0) et le WAT (1 - 0).

B. Ouari