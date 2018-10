Les Canaris pour le rachat

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

La JSK recevra, cet après-midi à partir de 17h45, le DRB Tadjenanet pour le compte de la 10e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Une occasion pour les Canaris de se racheter de leur dernier faux pas de vendredi dernier face à l’O Médéa. En effet, accrochés, contre toute attente, par les Olympiens, les jeunots de Franck Dumas auront à cœur de se rebiffer aujourd’hui afin de garder leur invincibilité intacte et leur fauteuil de leader. Les camarades du capitaine Saâdou qui ont repris les entraînements samedi, soit au lendemain du match face à l’OM, semblent très concentrés et motivés. Un état d’esprit qui renseigne sur la détermination des Kabyles à renouer avec le succès. Un pari difficile, certes, face à une équipe de Tadjenanet qui reste sur une défaite à domicile et qui viendra avec la ferme attention de réaliser un bon résultat, mais pas impossible pour les Jaune et Vert qui ne jurent que par la victoire. Pout se faire, le technicien français, Franck Dumas, devrait changer de stratégie de jeu. En effet, le coach en chef des Canaris qui n’est pas sans savoir que l’adversaire du jour qui optera sans nul doute pour un système défensif devrait opérer des changements au sein des onze entrants. Dumas fera, sans doute, appel à des joueurs doués techniquement, des éléments capables de créer plus de créativité et de mobilité devant afin de déverrouiller la muraille adverse, ce qui n’a pas été le cas lors du dernière match face à l’OM et dont le technicien français a certainement tiré les enseignements. Cela dit et en plus de l’absence de Fiston qui se trouve avec la sélection nationale de son pays au Burundi, l’entraîneur des Canaris pourrait reléguer quelques éléments sur le banc de touche et faire confiance à d’autres joueurs, à l’image des Ait Abdeslam, Tafni, Hamroune, Renai, Amaouche. Mais quoi qu’il en soit, tous les joueurs qui seront alignés aujourd’hui vont mouiller leur maillot et vont se surpasser pour empocher les trois points. Un pactole qui permettra de conserver leur fauteuil de leader et qui ne sera pas sans donner plus de confiance aux joueurs pour la suite du parcours, à commencer par le prochain déplacement chez le MC Oran. Les Canaris du Djurdjura qui seront soutenus et encouragés par un public des grands jours, sont bien partis pour survoler leurs adversaires qui auront du mal à les contrarier.

Boukenchouche autorisé à réintégrer l’équipe

Réunie avant-hier, la commission de discipline de la JSK a rendu son verdict concernant le cas du joueur Salim Boukhenchouche. En effet, après une étude minutieuse du dossier du joueur, les membres de la commission ont décidé sa réintégration au sein de l’équipe fanion à partir du 10 octobre 2018 (demain ndlr), soit après le match face au DRB Tadjenenat. Selon des indiscrétions, le joueur qui a reconnu avoir fauté et qui a présenté ses excuses, a fait l’objet d’une lourde sanction, notamment sur le plan financier. Par ailleurs, le jeune défenseur émigré, Nassim Mekideche, est désormais qualifié dans sa catégorie U19. Le joueur qui évoluait au Canada avant de signer pour trois saisons à la JSK, a reçu son TMS, ce qui lui a permis de se faire délivrer la licence avant-hier. Un document qui lui permet de faire, enfin, son baptême de feu en compétition officielle sous les couleurs de sa nouvelle équipe, la JSK.

