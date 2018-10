Les Crabes veulent enchaîner

Par DDK | Il ya 1 heure | 72 lecture(s)

Le stade du 24 février de Sidi Bel Abbes sera le théâtre, aujourd’hui, d’une belle affiche entre l’USMBA locale et le MOB pour le compte de la dixième journée de la Ligue 1 Mobilis. Les Béjaouis, qui ont repris le travail samedi dernier, ont réalisé une très bonne affaire lors de leur dernier déplacement à Tadjenanet et veulent continuer sur cette dynamique en visant le meilleur résultat possible qui sera comme une confirmation en restant sur cette courbe ascendante. Les camarades de Toual veulent profiter de la mauvaise passe dans laquelle se trouve les gars de Bel Abbes pour s’imposer et revenir avec un bon résultat, un objectif à la portée des Béjaouis s’ils arrivent à bien négocier ce match et rester concentrés tout au long de la partie avec une meilleure organisation sur le terrain. Le coach Madoui, qui a demandé à Hamici de continuer son travail pour ce match en l’absence de Zorgane pour manque de licence, aura l’opportunité de composer les onze rentrants surtout avec le retour de Semahi et Kadri. L’ex-entraîneur de l’ESS doit se passer des services de Bouledieb et Ouali pour causes de blessures et de Naas qui sera suspendu pour contestation de décision de l’arbitre. Le coach Madoui saura trouver la solution surtout avec la dernière belle performance de Herida qui sera reconduit dans le poste d’arrière gauche. Kadri qui revient après plusieurs semaines d’absence tout en s’entrainant avec les espoirs, sera sûrement aligné d’entrée surtout que le coach qui connait ses qualités a insisté à le reprendre dans le groupe. Concernant les onze rentrants, il n’y aura pas de changements en dehors du retour de Semahi et Kadri qui seront associés au groupe qui a débuté devant le DRBT. Afin de mettre le groupe dans les meilleures conditions possibles, la délégation du MOB a pris la destination d’Alger hier par avion avant de prendre la route de Sidi Bel Abbes par route. Signalons que la commission d’arbitrage de la fédération a désigné monsieur Achouri pour arbitrer ce match, et il sera assisté de Boulfelfel et Benhamouda, alors que Bouderbal sera le quatrième arbitre.

Z. H.

Le programme

Aujourd’hui

15h00 : AS Ain M’lila - JS Saoura

16h00 : USMB Abbes - MO Béjaia

17h45 : JS Kabylie - DRB Tadjenanet

Demain

16h00 : CR Belouizdad - USM Alger

Jeudi

15h00 : O Médéa - MC Oran

17h45: MC Alger - NAH Dey

17h45: ES Sétif - CS Constantine

Paradou AC - CABB A (reporté)