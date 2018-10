«On vise un bon résultat à Bel Abbès»

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

L’un des buteurs du dernier match du MOB face au DRBT, en l’occurrence Merouane Dehar, parle dans cet entretien du dernier succès et du match d’aujourd’hui face à l’USMBA.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, quel est votre sentiment après avoir été l’un des artisans du dernier succès face au DRBT ?

Merouane Dehar : Le mérite de la dernière victoire de Tadjenanet revient à tout le groupe qui a su comment réagir après le faux-pas de la JSS. On s’est très bien préparés tout au long de la semaine d’avant match et on était plus volontaires sur le terrain. Donc, je peux dire que la victoire est amplement méritée surtout en seconde période, lors de laquelle on a dominé notre adversaire de bout en bout.

Un match très important vous attend aujourd’hui à Sidi Bel Abbès. Comment l’aborderez-vous ?

On ira à la capitale de la Mekkera pour réaliser le meilleur résultat possible. Psychologiquement, le groupe est au top après la dernière victoire mais on doit mettre les pieds sur terre et ne pas sous-estimer l’adversaire qui passe des moments difficiles. C’est une équipe à prendre très au sérieux qui peut revenir à tout moment. On doit confirmer aujourd’hui et continuer sur cette lancée de bons résultats pour garder notre place au classement général et bien négocier la suite du championnat qui s’annonce très difficile.

Le calme est revenu chez les supporters après le probant résultat de Tadjenanet. Un message à leur adresser pour les rassurer ?

Je comprends parfaitement la réaction des supporters après notre défaite et je pense que c’est logique, mais ils doivent comprendre que le club est remanié à 70% et que l’effectif renferme beaucoup de jeunes qui manquent d’expérience. Mais ce n’est pas une raison pour baisser les bras, au contraire on va se donner à fond pour récolter le maximum de points lors de nos prochains matchs, pour se rapprocher plus de notre objectif qui reste le maintien. On a un bon groupe qui a besoin du soutien de tout le monde et je profite de cette occasion pour appeler nos supporters à rester derrière l’équipe et à encourager les jeunes joueurs pour aller de l’avant et se rapprocher rapidement de l’objectif du club.

Propos recueillis par Z. H.