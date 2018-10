Le CS Mouloud Mammeri se prépare activement

Par DDK | Il ya 50 minutes | 69 lecture(s)

Le CS Mouloud Mammeri, club de handball de Nationale 1, continue sa préparation en prévision de la nouvelle édition du championnat. À présent, les capées de Guettaf Achour s’attaquent au volet physique, au niveau de la salle omnisports du stade du 1er Novembre (Tizi-Ouzou). Il faut dire que rien n'est laissé au hasard par la direction, à sa tête le président Lyès Chabane, qui dira faire de son mieux pour mettre les joueuses dans de meilleures conditions, malgré l'absence de moyens financiers : «Les caisses du club sont vides alors que le championnat débutera le 26 octobre prochain. D'ailleurs, même pour les frais d'engagements, qui s'élèvent à 25 millions de centimes, on va cotiser en tant que membres et dirigeants du CS Mouloud Mammeri. L’engagement du club sera enregistré dans la semaine», déclare le premier responsable du club. Et d'ajouter : «Le CS Mouloud Mammeri existe grâce à l'aide de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou, notre principal bailleur de fonds qui nous aide depuis la création de ce club». Il conclut: «Même les clubs de la région ne nous facilitent pas la tâche, à l'image du club de Michelet qui renferme de bonnes joueuses que les dirigeants refusent, hélas, de libérer au profit du CSMM». En dépit des contraintes soulevées, les Oudihat Naïma, Ayouz Djouher, Khemaïs Karima, Ferhat Nouria et Co sont plus que jamais décidées à aborder la nouvelle saison, qui interviendra dans deux semaines, avec leurs meilleurs atouts. Le coach Guettaf Achour, qui a déjà fait ses preuves avec la section hand de la JSK, sera d'un grand apport pour le CS Mouloud Mammeri.

Massi Boufatis.