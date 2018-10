Bilel Mazar, la fierté des Ath Irathen

Par DDK | Il ya 49 minutes | 79 lecture(s)

Mazar Bilel est un jeune athlète du village El Hammam, relevant de la commune de Larbaa Nath Irathen, qui a su représenter avec ses camardes, dignement et fièrement son pays, lors du 2ème championnat du monde des arts martiaux de «THANH LONG VÔ DAO» (dragon vert), organisé en août dernier à Hanoï au Vietnam. Lors de ce championnat du monde, auquel 32 pays ont participé, l’équipe algérienne, avec ses 6 athlètes, s’est distinguée en remportant 7 Médailles, (1 argent et 6 Bronze), ce qui n’est pas rien. Du haut de ses 20 ans, Bilel Mazar avait raflé 2 médailles de Bronze. «Pour une première participation au championnat du monde des art martiaux, nous ne pouvons que nous réjouir. L’intégration de la discipline et son enseignement ne dépasse pas les trois années. ET malgré cela, nous avons pu triompher, porter haut l’emble national et faire retentir notre hymne national, cela nous suffit largement», nous dira le jeune Bilel. «Nous visons maintenant la participation à la coup du monde qui sera organisée en Russie, au mois de juin de l’année prochaine (2019). Et nous ambitionnons de remporter la 1ère place et faire flotter à nouveau notre emblème national», ajoute le médaillé de bronze. En effet, cette nouvelle discipline fraîchement intégrée du Vietnam en Algérie en 2016, par le maitre Si Bachir Nordine, qui ne tarda pas à lui donner les soubassements et les fondations en Algérie. Très vite, de nombreux adhérents ont gonflé les rangs de cette discipline. A son tour, le maitre Salem Issadi, l’intègre à la wilaya de Tizi-Ouzou, (la même année) et initie ses athlètes à ce nouveau sport de combats. En 2016, soit la même année de l’introduction de ce sport, le maitre fondateur de «THANH LONG VÔ DAO», en occurrence Me Lê Kim Hoa, (vietnamien), leur a fait honneur d’inviter l’équipe algérienne au Vietnam pour un stage bloqué d’un mois. Donnant par la même occasion son aval pour que cette discipline soit enseignée en Algérie, et aussi, faire une invitation officielle aux jeunes athlètes algériens, de participer au tournoi organisé au Maroc en 2017. Plusieurs préparations et entrainements physiques de haut niveau étaient promulgués juste après le stage en question. Dans le but, justement de permettre aux athlètes d’être prêts le jour « J ». La plupart d’entre eux (athlètes) étaient déjà initiés à d’autres sports de combats tel que le Karaté, judo, Kong fou, pour ne citer que ceux-là. En 2017, l’équipe algérienne avait participé au tournoi qui s’est déroulé au Maroc. A cette occasion, plusieurs titres et diplômes d’entraineur leurs ont été accordés, et plusieurs passages de grades élevés étaient décrochés. Et dès leur retour du Maroc, les entraineurs se sont concentrés sur la préparation du championnat du monde qui s’est déroulé au Vietnam cette année (2018), et s’est Soldé par plusieurs médailles et passages de grades élevés, en faveur de l’équipe algérienne. Enfin, les athlètes souhaitent qu’en leur accorde plus de moyens et d’attention, ou au moins, une prise en charge, lors de cette participation à la Coupe du monde des arts martiaux qui se déroulera en Russie en été 2019.

Youcef Ziad