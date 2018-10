Errahma de Sour Ghozlane remporte la phase de wilaya

Par DDK | Il ya 49 minutes | 78 lecture(s)

C’est l’équipe de la mosquée Errahma de Sour Ghozlane qui représentera la wilaya de Bouira à la phase nationale de la Coupe d’Algérie inter-mosquées. En effet, lors de la finale, qui s’est déroulée avant-hier à la salle OMS Rabah Bitat de Bouira, l’équipe de la mosquée de Sour Ghozlane a étrillé son homologue de la mosquée «Khaled Ibn El Walid» de la localité d’Ouled Ben Kehla de Raouraoua (Bir Ghbalou), sur le score fleuve de 7 buts à 1. Lors des demi-finales, la mosquée Errahma de Sour El Ghozlane avait écrasé celle d’Ali Ibn Abi Taleb de Chorfa, sur le score sans appel de 5 à 0. La deuxième demi-finale a vu l’équipe de la mosquée «El Attik» d’El-Hachimia s’incliner par la plus petites des marges (0 - 1) devant celle de Raouraoua (Bir Ghbalou). Une coupe et des cadeaux ont été attribués aux deux finalistes en présence du DJS, Djamel Djender, et du P/APW, Ahmed Boutata. A noter que cette compétition, organisée par l’association Nedjma de la jeunesse et des sports inter-wilayas, en collaboration avec la Fédération nationale du sport pour tous et la Fédération algérienne du sport et travail, sous le l’égide du ministère des Affaires religieuses et celui de la Jeunesse et des sports, a démarré en mars dernier. Elle a enregistré la participation de plusieurs équipes représentant les mosquées de la wilaya.

M. A.