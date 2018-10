Par DDK | Il ya 49 minutes | 75 lecture(s)

Le latéral gauche de la JSMB, Oussama Khellaf, revient, dans cet entretien, sur la belle victoire acquise dernièrement contre l’USMB et met en exergue, notamment le bon état d’esprit du groupe qui, promet-il, ne sera que profitable à toute l’équipe lors des prochaines rencontres.

La Dépêche de Kabylie : D’emblée, que diriez-vous sur le récent succès (3 - 0) obtenu sur votre terrain aux dépens de l’USMB ?

Oussama Khellaf: C’était la victoire du cœur tout simplement, car, on se devait bien réagir aussi pour prendre les trois points mis en jeu afin de respirer. En outre, il faut dire qu’on était surtout sous pression consécutivement à une longue période sans succès. Dieu merci, on a réalisé l’essentiel face à l’USMB où l’équipe avait bien tourné pour retrouver enfin la joie de jouer et de gagner. Pourvu que ça dure. Ceci dit, on tachera de préserver cet acquis et garder cette bonne dynamique lors des prochains matchs du championnat. En un mot, il n’est pas question de rater désormais le train pour récolter le maximum de points avant la fin de cette première moitié de saison.

Peut-on dire alors que le déclic s’est opéré contre l’USMB ?

On le souhaite vivement, car on possède un groupe qui demeure susceptible de réaliser d’autres performances lors des prochains rendez-vous après un début de saison difficile. Ce qui manquait justement à notre équipe pour revenir peu à peu, c’est ce succès qu’on cherchait depuis un certain temps afin de retrouver la plénitude de nos moyens. A présent, il va falloir travailler davantage car, il ne faut pas perdre de vue qu’il subsiste toujours des insuffisances dans une équipe et ce, quelle que soit la qualité de son effectif.

Samedi, vous accueillerez

le NC Magra.

Un commentaire ?

Le NCM est une équipe qui réalise de bons résultats depuis le début du championnat. En témoigne sa dernière victoire acquise chez lui contre le dauphin du groupe (le WAT, ndlr). Pour cela, on se doit de préparer ce rendez-vous avec tout le sérieux voulu, et notre seul mot d’ordre sera encore celui de confirmer et d’aligner, ainsi, un second succès de suite sur notre terrain pour gagner des places au classement général.

Un mot à l’adresse de vos supporters ?

Je les remercie vivement pour nous avoir soutenus jusqu’à la fin lors de notre dernier match face à l’USMB. Cette fois encore, on tâchera de faire durer la joie en leur offrant une autre victoire pour leur faire plaisir. J’espère qu’ils viendront cette fois-ci en grand nombre pour nous apporter leur soutien face au NC Magra.

Propos recueillis par B. Ouari