Le sélectionneur national Djamel Belmadi a souligné, hier, que les deux prochaines sorties contre le Benin sont importantes pour les Verts en vue de décrocher le billet qualificatif à la CAN-2019. «C'est une double confrontation pas décisive mais importante. La seule pression que j'ai est celle du travail. Quand j'ai bien travaillé, j'ai le sentiment que je vais gagner», a indiqué Belmadi lors d’une conférence de presse au CTN de Sidi Moussa tout en affirmant qu’il faudra lui accorder encore du temps afin de pouvoir mettre en place une sélection compétitive. «Il nous faut du temps avant d'être prêts à affronter les meilleurs mais dès vendredi, je veux que le public soit heureux. Pour le moment, la réalité c'est que je n'ai que deux séances avant le match. J'avance par étape, trouver le bon groupe, le bon système de jeu… Je mentirai si je disais qu'après quatre séances d'entraînement, on peut affronter les meilleurs. Je n'ai pas de baguette magique», ajoute Belmadi qui a tenu à préciser que la revue d'effectif pour l'équipe algérienne de football était toujours d'actualité, indiquant que les «quatre ou cinq joueurs» présents lors du précédent stage et non-convoqués pour la double confrontation face au Bénin, les 12 et 16 octobre pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2019, «n'ont pas démérité». «Je suis encore dans une idée de revue d'effectif. Gagner les matchs est la priorité. Je prépare l'avenir et l'avenir proche», a répondu Belmadi à une question sur les raisons de l'absence de certains éléments dans la liste des 23 joueurs appelés pour les deux prochains matchs face au Bénin. «C'est un moyen pour moi de voir un peu tout le monde. Ça me permet de voir d'autres joueurs», a déclaré Djamel Belmadi dont la liste des convoqués est marquée par le retour en sélection nationale de Djamel Benlamri (Al Chabab Essaoudi), Adem Ouanas (Naples), Ishak Belfodil (TSG Hoffenheim), Youcef Atal (OGC Nice) et Yassine Benzia (Fenerbahçe). Le gardien de l'ES Sétif, Mustapha Zeghba, auteur d'une prestation de haute facture en Ligue des champions d'Afrique, est le seul joueur local dans la liste de Belmadi alors que l’attaquant de Vitesse Arnhem (Pays-Bas), Oussama Darfelou, a été appelé en renfort pour remplacer Islam Slimani qui souffre d’une blessure.



«Ce qu’a dit Saâdane est un mensonge»



Invité à répondre à la polémique suscitée par la dernière sortie de Rabah Saâdane concernant l’affaire du restaurant de Sidi Moussa et le séminaire de la FIFA à Londres, Belmadi n’a pas caché sa colère en jurant devant Dieu qu’il n’était pour rien dans ces histoires. «Sur Saâdane (énervé)... premier sentiment ? La colère. On a dit à mon père que j'ai refusé le restaurant à Saâdane. Ça fait mal ! C'est tellement sordide et fou. Un jour je lui dirais les choses en face. C'est grave ce qu'il a dit. C’est de la folie ce qu’il avance. C’est de la mythomanie, c’est du mensonge compulsif. Quand je commence à parler des détails, je vais descendre si bas. Je serai fou si je lui répond», affirme Belmadi. «Je suis allé à Annaba pour le voir, il m'a fait le baisé de la mort. C'est de la mythomanie. J'ai vu 15min de son discours, j'ai eu mal au cerveau. Tout ce qu'il a dit est faux et archi-faux. C'est fabulé, inventé !», ajoute-t-il, très énervé. La sélection nationale a entamé, lundi, son stage de préparation au centre technique national de la Fédération algérienne de football à Sidi Moussa. La rencontre aller entre l'Algérie et le Bénin, prévue vendredi à 20h45 au stade Mustapha Tchaker de Blida, a été confiée à un trio guinéen dirigé par Ahmed Sekou Touré qui sera assisté de ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki Sidibe, alors qu’Ousmane Jacob est désigné, lui, comme 4e arbitre. Le match retour sera dirigé par un trio arbitral namibien sous la conduite de Jackson Pavasa. L'Algérie et le Bénin se partagent la tête du groupe D avec 4 points à la veille de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les deux premiers à l'issue des six journées de la phase de poules se qualifieront pour la phase finale de la CAN-2019.

