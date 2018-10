Le contrat avec Ooredoo renouvelé

Par DDK | Il ya 49 minutes | 84 lecture(s)

Comme attendu, la JSK a signé hier le contrat de sponsoring avec l’opérateur de la téléphonie mobile Ooredoo, pour une durée d’une année renouvelable, au siège d’Ooredoo à Alger. C’est le président de la SSPA JSK Cherif Mellal qui a signé le contrat avec le responsable d’Ooredoo. Après avoir trouvé un terrain d’entente sur le montant, les deux parties sont passées à la concrétisation en signant le contrat, hier matin. Ainsi Ooredoo continuera à sponsoriser la JSK et le club kabyle bénéficiera beaucoup sur le plan financier. Ooredoo est un autre sponsor pour la JSK, en plus de Civital, Soummam et Cosider qui sponsorisent déjà le club kabyle. D’autres sponsors signeront encore des contrats dans les prochaines heures, comme l’entreprise Nouara, ce qui permettra à la JSK d’avoir plusieurs sources d’argent. Lors du point de presse qui a suivi la signature du contrat, le président de la JSK Cherif Mellal n’a pas caché son contentement après la signature du contrat. «On est très contents de signer le contrat avec la grande entreprise de téléphonie mobile Ooredoo en l’occurrence, et on remercie ses responsables. Ooredoo va nous accompagner et nous aider sur le plan financier. Cette grande entreprise mettra toute son expérience en faveur de la JSK», a déclaré le président de la JSK. Pour sa part, le responsable d’Ooredoo a affirmé lors de son intervention, que son entreprise ne lésinera pas sur les moyens pour aider la JSK à réaliser ses objectifs. «Ooredoo continuera à accompagner la JSK après 10 ans de partenariat entre les deux parties. On ne va pas aider la JSK sur le plan financier seulement mais on donnera autre chose à ce grand club qui a honoré souvent le pays», a déclaré le responsable d’Ooredoo. Ainsi cette entreprise pourrait aider la JSK dans la construction de son centre de formation en plus d’argent. Cela permettra aux responsables kabyles de travailler à l’aise et de faire de leur mieux pour que la JSK retrouve son lustre dans les plus brefs délais

M. L .