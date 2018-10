Les Canaris de justesse

Par DDK | Il ya 48 minutes | 160 lecture(s)

La JSK qui restait sur un nul à domicile (1 - 1) contre l’OM, s’est imposée difficilement hier (3 - 2) face au DRBT, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Mobilis.

Une victoire qui permet à la JSK de garder son fauteuil de leader avec 22 points, et surtout son invincibilité depuis le début du championnat. Hier, la JSK, malgré son succès étriqué, n’a pas vraiment convaincu les milliers de supporters qui ont envahi de nouveau les gradins du 1er Novembre, face à une équipe du DRBT qui a laissé une belle impression. La JSK doit revoir sa copie si elle ne veut pas se faire surprendre par ses adversaires, comme cela a été le cas hier où les camarades de Benkhelifa ont failli se faire rejoindre au score dans les ultimes minutes, alors qu’ils avaient l’opportunité de plier le match, si les attaquants avaient fait preuve de concentration devant les bois du DRBT. Il faut dire aussi que la JSK a évolué hier avec un onze complètement remanié dans les trois compartiments, avec la titularisation de Slama, dans l’axe, à la place de l’habituel titulaire et capitaine Saâdou, ainsi que celles de Tafni et Renaï en milieu, préférés à Benaldjia et Oukaci au moment où Hamroune a pris la place du Burundais Fiston, retenu par sa sélection nationale. Des changements qui ont quelque peu chamboulé je jeu des Canaris, même si il faut tirer chapeau au jeune Tafni, auteur d’un doublée (10’ et 37’) et à son coéquipier Hamroune, qui a inscrit le troisième but (67’ ) avant que le DRBT ne réussisse à réduire le score à la 87’ ( 3 - 2) par Attouche, plongeant le stade dans un froid glacial avant que l’arbitre ne mette fin aux débats, au grand soulagement de la galerie kabyle.

Le MOB tient bon à Bel Abbès

L’autre club de Kabylie, le MOB en l’occurrence, a raté une belle occasion d’enchaîner avec un deuxième succès à l’extérieur, en se faisant rejoindre au score (2 - 2) par son hôte, l’USMBA, alors que l’équipe béjaouie menait (2 - 1) à dix minutes de la fin du match, grâce à un doublé de l’attaquant malien Touré. Un point bon, tout de même, à prendre pour le MOB qui garde ainsi son invincibilité en dehors de ses bases depuis le début du championnat et sa sixième place au classement, avec 13 points et un match en moins à disputer chez l’USMA. L’autre match joué hier entre l’ASAM et la JSS s’est soldé sur un nul vierge (0 - 0). Cette dixième journée se poursuivra aujourd’hui et demain avec au programme plusieurs chocs, dont les derbies algérois CRB – USMA, prévu cet après-midi à 16h00, et NAHD-MCA, qui aura lieu demain à 17h45. Des oppositions relativement déséquilibrées, puisque le NAHD et l’USMA sont actuellement ex-æquo à la deuxième place du classement général, avec 16 points, alors que le MCA est 11e, avec neuf points, et le CRB lanterne rouge, avec trois unités. Mais ces duels devraient quand même conserver une part d'incertitude quant à leur issue finale, car le «cachet derby» les laisse ouverts sur différentes probabilités. Autre match intéressant à suivre, le duel ES Sétif - CS Constantine, entre deux derniers champions d'Algérie en titre qui devraient en découdre dans un chaud duel, avec la victoire comme seul mot d'ordre

Les résultats

AS Aïn M’lila 0 – JS Saoura 0

USMB Abbès 2 – MO Béjaïa 2

JS Kabylie 3 – DRB Tadjenant 2