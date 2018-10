Les Verts en quête de rédemption

Par DDK | Il ya 9 minutes | 21 lecture(s)

Les Verts affronteront demain soir (20h45), au stade Mustapha Tchaker de Blida, leurs homologues du Benin, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2019.

Une rencontre importante pour les poulains du nouveau sélectionneur national, Djamel Belmadi, en vue de la qualification à la prochaine CAN face à adversaire direct qui partage la première place avec les Verts, dans le groupe D avec 4 points. Et lorsqu’on doit rappeler que les Verts iront affronter le Benin chez lui, quatre jours plus tard pour le compte de la quatrième journée du même groupe, il va sans dire toute l’impor tance que constitue le rendez-vous de demain pour les camarades du revenant Youcef Attal. Certes, les deux premiers à l'issue des six journées de la phase de poules se qualifieront pour la phase finale de la CAN-2019, prévue au Cameroun. Mais les Algériens ne vont certainement pas se contenter d’une qualification aux forceps, eux qui ont un statut et une notoriété à défendre au niveau continental, même s’il faut reconnaître que depuis l’épopée du Mondial 2014, au Brésil, les Verts ont perdu de leur aura, au point qu’ils ne font plus peur à des adversaires de moindre calibre. C’est a dire que la confrontation de vendredi, au stade de Blida, sera celle de la rédemption pour les poulains du nouveau coach Belmadi, lui qui aura à coeur d’offrir un succès au public algérien qu’il aura l’occasion de découvrir pour la première fois entant que sélectionneur, après l’avoir fait au début des années 2000 en tant que capitaine et meneur de jeu des Verts. En prévision de la double confrontation contre le Benin, Djamel Belmadi a fait appel à 23 joueurs dont plusieurs nouveaux par rapport à la liste établie lors de son premier match disputé contre le Gabon, le mois dernier. «J e suis encore dans une idée de revue d'effectif. Gagner les matchs est la priorité. Je prépare l'avenir et l'avenir proche», a répondu avant-hier Belmadi lors d'une conférence de presse à Sidi-Moussa (Alger), à une question sur les raisons de l'absence de certains éléments dans la liste des 23 joueurs, appelés pour les deux prochains matchs face au Bénin. «C'est un moyen pour moi de voir un peu tout le monde. Ca me permet de voir d'autres joueurs», a expliqué Djamel Belmadi, dont la liste des convoqués est marquée par le retour en sélection nationale de Djamel Benlamri (Al Chabab Essaoudi), Adem Ouanas (Naples), Ishak Belfodil (TSG Hoffenheim), Youcef Atal (OGC Nice) et Yassine Benzia (Fenerbahçe). Le gardien de l'ES Sétif (Ligue 1 Mobilis), Mustapha Zeghba, auteur d'une prestation de haute facture en Ligue des champions d'Afrique, est le seul joueur local dans la liste de Belmadi. La rencontre de demain entre l'Algérie et le Bénin a été confiée à un trio guinéen dirigé par Ahmed Sekou Touré, qui sera assisté de ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki Sidibe, alors qu’Ousmane Jacob

Jacob Camar est désigné 4e arbitre. Le match retour, prévu le 16 octobre, sera dirigé par un trio arbitr alnamibien, sous la conduite de Jackson Pavasa.

A. C.