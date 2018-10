Le MOB invincible à l’extérieur

Par DDK | Il ya 11 minutes | 15 lecture(s)

Le MOB est revenu avant-hier, avec un précieux point de son lointain déplacement chez l’USMBA (2 - 2) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Mobilis.

Les camarades de Bencherif, qui a repris sa place de titulaire dans les buts, ont produit une très belle prestation, sur tout en seconde période où ils pouvaient facilement inscrire plus de deux buts. Dans son antre, l’USMBA a été la première à prendre l’avantage en débloquant la situation à la 15e minute par Belahouel. Après avoir subi le match en première mi-temps, le MOB est bien revenu dans la partie en seconde mi-temps. Les Crabes se sont remis à Malick Touré pour les remettre sur les rails. En effet, l’attaquant malien a d’abord nivelé le score à la 53e minute, d’une belle demi-volée, avant de signer le doublé à la 68e minute. Dos au mur, les joueurs de l’USMBA se sont rués en attaque pour tenter d’égaliser. Alors qu’il ne restait plus que quelques minutes avant la fin de la rencontre, Belahouel est parvenu à sauver la mise pour son équipe en marquant à la 88e minute. Apres avoir été mené au score par 1 but à 0 en première mi-temps, la touche du nouveau coach du MOB, Kheireddine Madoui a été visible en seconde période, où les Béjaouis ont assiégé le camp adverse en créant une multitude d’occasions tout en se contentant de ne concrétiser que deux, par l’intermédiaire de Touré (53’ et 68’), qui a été un poison dans la défense adverse. Apres la dernière victoire décrochée à Tadjenant, le coach du MOB n’a pas trop chamboulé son onze rentrant en faisant confiance au même groupe exceptés Kadous qui a pris la place de Naas suspendu, et d’Aibout qui a remplacé Semahi relégué sur le banc de touche après son retour d’une suspension. En plus du point récolté, le groupe a affiché, lors des deux derniers matchs, une force de caractère inégalable en revenant en force lors de la seconde partie pour renverser la vapeur, un atout non négligeable, sur tout depuis la venue de Madoui. Les observateurs ayant suivi le match de l’USMBA étaient unanimes à dire que les joueurs se sont libérés. Ils jouent sans pression, sur tout en déplacement en opérant des contres tout en laissant le soin à l’équipe locale de faire le jeu. Le point noir de la rencontre est la blessure de Debbari qui a été forcé à quitter le terrain à la 22eme minute, suite à une douleur sentie au niveau de la jambe. Il devrait faire une échographie pour connaitre le degré de gravité de cette blessure. Sur un autre volet, la direction a promis une prime de 15 millions en cas de victoire, et après ce nul, les joueurs auront droit à 7,5 millions de centimes chacun. Afin de mieux préparer le prochain match contre l’USMA, le staff technique a programmé la reprise des entrainements pour aujourd’hui à 18H au stade de l’unité maghrébine.

Z.H.