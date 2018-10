«Le groupe a du caractère»

Par DDK | Il ya 11 minutes | 17 lecture(s)

À la fin du match contre l’USMBA, le coach du MOB, Kheireddine Madoui, a déclaré : «L’équipe a bien tourné tout au long de la partie et les joueurs sont à féliciter pour cette prestation et les consignes appliquées. Ma grande satisfaction lors de ce match est la force du caractère du groupe en revenant au score, même si je peux dire qu’on pouvait espérer à mieux car la victoire était à notre portée, mais un point reste toujours bon à prendre en déplacement. En dehors du résultat, on a remarqué certaines satisfactions et aussi certaines lacunes qu’on doit corriger à l’avenir pour former un groupe capable de tenir tête aux ténors du championnat, à commencer par notre prochain déplacement à Bologhine, lundi prochain, pour affronter l’USMA. Avec l’aide de tout le monde, on pourra atteindre notre objectif tout en améliorant le rendement du groupe, un volet qui me tient beaucoup à cœur.»

Propos recueillis par Z. H.