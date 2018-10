La JSMB affûte ses armes

Par DDK | Il ya 11 minutes | 14 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB poursuivent de façon sereine la préparation de leur second match de suite à domicile, prévu après-demain samedi, contre le NC Magra pour le compte de la dixième journée du championnat. Le dernier succès (3 -0) contre l’USMB aidant, les camarades de Nabil Khellaf comptent encore relever le défi face au nouveau promu pour faire un bond au classement général et faire durer aussi le plaisir chez les supporters du club. Ces derniers qui seront sans aucun doute attendus en grand nombre, après-demain pour donner de la voix à leur équipe, ont déjà repris confiance en leur équipe et croient plus que jamais en ses capacités à damer encore le pion à la coriace formation du NCM. Conscient de la difficulté de son team contre un adversaire ayant lui aussi le vent en poupe ces dernières semaines, le staff technique béjaoui ne compte rien laisser au hasard avant ce choc du week-end. Avant-hier après-midi, Samy Boussekine avait mis à profit le match amical disputé par son équipe face à la JS Tichy pour faire une revue des effectifs, en donnant la chance notamment aux éternels remplaçants. L’on citera les Zamoum, Ayad, Idir, Bensaci, Daouadji et autres Boughanem, Benmeddour et Mekidèche. Le but étant celui de les faire bénéficier d’un temps de jeu et de se faire une idée sur leurs aptitudes techniques et physiques en prévision du match face au NCM. Ayant bien saisi cette opportunité de se produire face à un adversaire de moindre calibre, Allali et consorts se sont alors bien illustrés lors des 90’ de jeu pour l’emporter au final sur ce score de 4 à 1. Les buts ont été inscrits par Zamoum, Chaouchi et Idir par deux fois en première période de jeu. Au-delà de ce résultat technique, ce large succès est venu sur tout rassurer une fois de plus le staff technique de la JSMB sur le réalisme du compar timent offensif de son team à 48 heures de sa confrontation face au NCM.

B. Ouari