La JS Azazga veut s’offrir le leader !

Par DDK | Il ya 11 minutes | 19 lecture(s)

Elle reste l’une des quatre équipes n’ayant pas encore goûté à la victoire après quatre journées. Elle, c’est la Jeunesse sportive d’Azazga qui recevra, demain vendredi au stade de Tir satine, le SA Sétif. Un club qui, contrairement à la J SA, a raflé la mise plus d’une fois. Sur quatre matchs joués, le SAS a remporté deux victoires à l’extérieur et se place comme un véritable favori pour l’accession en Division nationale amateur. Les hommes d’Azazga auront, donc, à cœur, d’infliger au leader sa première victoire de la saison et le stopper dans son élan. Malgré la solidité de cet adversaire, ça reste jouable pour les Azazguis, appelés à sortir le grand jeu et se surpasser pour prendre la totalité du gain. Autre club kabyle, le MB Bouira, qui a réussi un nul en déplacement lors de la 4e journée face au représentant de la wilaya d’Oum El Bouaghi, l’ASC Ouled Zouaï, fera tout pour prendre les trois points mis en jeu lors de la rencontre à domicile face à l’OM Ruisseau. Les Bouiris feront leur possible pour passer l’écueil des gars d’El Anassern qui ne se déplaceraient pas à Bouira pour de la villégiature, mais pour réussir un autre bon résultat après celui de samedi passé à domicile, où ils ont étrillé l’AS Bordj-Ghedir sur le score sans appel de trois à zéro. Mission délicate donc pour les représentants Bouira, mais pas impossible, eux qui sont animés d’une grande volonté de réussir une bonne saison sportive et bousculer la hiérarchie. Une victoire permettra au MBB de dépasser son invité du jour, qui compte 9 points, contre 7 pour Bouira. Troisième club kabyle évoluant dans ce palier, l’US Oued Amizour, qui a goûté à la première victoire de la saison face à la lanterne rouge, recevra le FC Bir El-Arch dans l’optique de prendre les trois points. Pour ce qui est des autres formations du groupe comptant neuf unités chacune, à savoir l’IRB Berhoum, le NRB Teleghma et l’US Souf, elles joueront respectivement face à Aïn-Lahdhar, ASB Ghedir et DRB Baraki, en dehors de leur s bases.

Le programme

Vendredi

IRBA Lahdjar - URB Berhoum

FC Bir El-Arch - US Amizour

JS Azazga - SA Sétif

DRB Baraki - US Souf

MB Bouira - OM Ruisseau

ASB Ghédir - NRB Teleghma

Hydra AC - MBH Messaoud

USM Sétif - ASCO Zouaï