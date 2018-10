Le coach Karim Kaced jette l'éponge

Par DDK | Il ya 10 minutes | 20 lecture(s)

Le coach de l'US Béni Douala, Karim Kaced, a décidé de démissionner de son poste après seulement cinq journées. Il a dirigé, hier, sa dernière séance d'entraînement à la tête de la barre technique de l'USBD, avant d'annoncer à ses joueurs et en présence du président du CSA, Madjid Hamdad, sa décision de quitter la barre technique. Karim Kaced a jugé utile de se retirer dans le calme et sans faire de bruit : «Je ne peux plus continuer et je suis vraiment désolé pour les joueurs qui ont fait de leur mieux pour répondre à nos attentes. Mais ce n'est pas possible que je continue dans des conditions difficiles, alors j'ai préféré me retirer et laisser ma place à quelqu'un d'autre», a-t-il souligné. L'US Béni Douala se déplacera, après-demain, à Boufarik pour affronter le WAB au stade Mohamed Reggaz, dans le cadre de la sixième journée du championnat de la division nationale amateur.

