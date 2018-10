Des lacunes à combler

Par DDK | Il ya 9 minutes | 13 lecture(s)

La JSK a réalisé l’essentiel, avant-hier soir, en battant la formation du DRBT (3 - 2) au stade du 1er Novembre pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Mobilis.

La victoire était très difficile mais le plus important pour les poulains de Dumas est d’avoir ajouté trois précieux points à leur actif. Les Kabyles remportent à l’occasion leur sixième victoire de la saison et gardent aussi leur invincibilité après 10 matchs disputés pour le moment. Tenu en échec par l’O Médéa au stade du 1er novembre vendredi dernier, les poulains de Dumas ont bien réagi avant-hier en battant le DRB Tadjenant. Néanmoins, cette victoire ne doit pas cacher les insuffisances car les Canaris ont commis beaucoup d’erreurs au cours de cette confrontation. Heureusement que leur adversaire ne les a pas exploitées car le DRBT pouvait revenir au score vu ces occasions ratées. Beaucoup de déchets dans le jeu, dans les trois compartiments, et la JSK a joué vraiment avec le feu notamment lors des dernières minutes. Avec plusieurs changements opérés par Dumas lors de ce match, le rendement de l’équipe était de plus au moins satisfaisant en dépit du résultat positif. Sans doute, le staff technique de la JSK a tout mentionné et fera de son mieux pour combler les lacunes lors des prochains rendez-vous pour que l’équipe soit plus forte. Cette nouvelle victoire mettra de plus en plus les équipiers de Benaldjia en confiance lors des prochains matchs qui les attendent. Ces derniers comptent cravacher pour enchainer avec d’autres bons résultats et terminer cette première phase dans la meilleure position possible

La trêve tombe à pic pour les Kabyles

Le championnat national observera une mini trêve à l’occasion de la double confrontation de la sélection nationale face au Benin, les 12 et 16 octobre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2019. Cet arrêt du championnat tombe au bon moment pour la JSK pour travailler les insuffisances. Avant d’affronter le MCO lors de la prochaine journée, le coach Dumas et ses collaborateurs feront de leur mieux pour bien travailler. Leur seul objectif est que l’équipe améliore son rendement pour prétendre à enchainer d’autres bons résultats et terminer la phase aller du championnat en beauté. Par ailleurs, les équipiers de Chetti ont bénéficié de deux jours de repos au lendemain du match face au DRBT. Le coach Franck Dumas a donné rendez-vous à ses joueurs pour demain vendredi, pour la reprise des entraînements. Les Canaris entameront la préparation du match face au MCO et feront tout pour assurer la meilleure préparation pour cette confrontation très importante.

