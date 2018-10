«Nos jeunes ont un grand avenir»

Par DDK | Il ya 10 minutes | 20 lecture(s)

Le directeur sportif de la JSK, Mourad Aït Tahar, s’est dit très content après la victoire réalisée par son équipe face au DRBT avant-hier soir au stade du 1er novembre. Accosté à la fin de la rencontre, l’ex-attaquant de la JSK n’a pas caché sa grande joie après le bon résultat réalisé : «Nous sommes très heureux par cette belle victoire de l’équipe ce soir (avant-hier soir ndlr) face au DRBT. Le mérite revient aux joueurs, au staff technique et à notre merveilleux public venu en masse pour soutenir son équipe. C’est une victoire qui a permis à l’équipe de se racheter après le faux pas face à Médéa lors de la précédente journée. Je remercie infiniment les joueurs, le staff technique et les supporters», a déclaré Aït Tahar. Questionné sur la belle prestation du jeune Tafni qui s’est illustré lors de cette rencontre, Aït Tahar affirme que le club possède de jeunes talentueux qui auront un avenir radieux : «En plus de Tafni qui est un très bon joueur, la JSK possède les Oukaci, Tizi Bouali, Renei et les autres qui réalisent une belle saison. C’est de jeunes joueurs qui progressent d’un jour à l’autre et qui auront un grand avenir. Avec le travail, ses joueurs auront un grand avenir en plus d’autres jeunes qui rejoindront l’équipe première à l’avenir», a ajouté Aït Tahar. Pour clore, le directeur sportif de la JSK affirme que l’équipe fera tout pour continuer sur sa lancée en cherchant d’autres bons résultats lors des prochains matchs : «L’équipe travaille d’arrache pied et elle est en train de réaliser de belles performances. Avec le travail et le sérieux, elle fera le maximum pour réaliser d’autres belles performances lors des prochains rendez-vous», a conclu Aït Tahar son intervention.

M. L.