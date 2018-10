Béni Douala pour le rachat

Par DDK | Il ya 16 minutes | 14 lecture(s)

Tenue en échec la semaine dernière à Tizi-Ouzou par le WR M’Sila (1 - 1), l’US Béni Douala se déplacera aujourd’hui à Blida pour y affronter le Widad de Boufarik, pour le compte de la 6e journée de la DNA, groupe centre.

Les Ath Douala croiseront le fer, à partir de 15 heures au stade Mohamed Reggaz, avec un WAB local qui souffre en ce début de saison, en témoigne sa place en bas du classement. Le club cher au boss Hocine Ammam ne veut pas rater sa sortie, surtout qu’elle se jouera à huis clos. Une occasion en or pour les joueurs de l’USBD de refaire surface et d’engranger les trois points, comme ce fut le cas lors de la 4e journée à Ben Aknoun, où ils ont battu l’ESBA locale. La victoire sera aussi le seul mot d’ordre lors de cette rencontre face aux gars de Boufarik, dans l’optique de rebondir et se rapprocher des équipes du haut du tableau. Avec six points dans leur compte, les Ath Douala peuvent bien revenir dans la course pour jouer les premiers rôles, surtout que le parcours est encore long. Une chose est sûre, les partenaires d’Azzaz sont capables de relever le défi et de repartir du bon pied, en surclassant le Widad Boufarik sur son terrain. De même pour l’IB Lakhdaria, qui reste sur une défaite à l’extérieur. Le représentant de Bouira aura l’occasion de refaire surface lors de la réception, au stade Mansour Khodja de Lakhdaria, de son homologue du CR Béni Thour. Un match à ne pas rater pour les gars de l’ex-Palestro qui ne jurent que par la victoire. Ce ne sera pas facile devant une équipe de Béni Thour, imprévisible, qu’il faudrait prendre au sérieux. L’IBLest averti et doit prendre ses dispositions pour éviter une mauvaise surprise lors de cette confrontation. En somme, le faux pas est strictement interdit pour les deux représentants de Kabylie, l’US Béni Douala et l’IB Lakhdaria. La balle est dans le camp des joueurs des deux équipes, pour relever le défi et de se rapprocher davantage des équipes du haut du classement.

Massi Boufatis

Le programme

Aujourd’hui à 15h

JS Haï Djabel - NARB Réghaïa

RC Boumerdès - CRBA Ouessara

IB Lakhdaria - CR Béni Thour

WR M’Sila - ES Ben Aknoun

WA Boufarik - US Béni Douala

IBKE Khechna - ESM Koléa

AR Ouargla - NRB Touggourt

NT Souf - RC Arbaâ