CF Akbou - ESF Amizour, le derby !

Par DDK | Il ya 15 minutes | 13 lecture(s)

Après les 8es de finale de la coupe de la Ligue, le championnat national du football féminin reprendra ses droits aujourd’hui, avec la programmation de la deuxième journée qui sera marquée par un intéressant derby de la Soummam entre le CF Akbou et l’ESF Amizour. En effet, le stade d’Ouzellaguen, dans la région d’Akbou, abritera à partir de midi une belle affiche entre les filles du CFA, qui respirent la forme en ce début de championnat, et leurs homologues d’Amizour, qui se sont rachetées en coupe de la Ligue en se qualifiant aux quarts de finale, après le revers concédé en championnat. Côté pronostics, Akbou part avec un léger avantage, vu la différence dans les deux effectifs et les moyens des deux teams. Cela étant dit, le terrain peut nous réserver des surprises. L’ESF Amizour, qui vient d’accéder cette année en championnat national, ne devrait pas être un obstacle pour les filles de la Vallée de la Soummam qui partent favorites pour aligner une deuxième victoire après celle de Touggourt. Pour sa part, le FC Béjaïa, qui a gagné son premier match en championnat, effectuera un périlleux déplacement à Alger, pour y affronter la coriace équipe de l’AS Sûreté nationale. Un match très difficile pour les Béjaouies, appelées à fournir plus d’efforts pour espérer revenir avec un bon résultat.

Z. H.

Le programme

Aujourd’hui

MZ Biskra - ASEA Centre (11h)

CF Akbou - ESF Amizour (12h)

ASS Nationale - FC Béjaïa (13h)

AFAK Relizane - FC Constantine (13h)

JF Khroub - AS Intissar Oran (13h)

SMB Touggourt - ESFOR Touggourt (13h)