JS Akbou - CRB Tizi-Ouzou à l’affiche

Par DDK | Il ya 15 minutes | 17 lecture(s)

En l’absence de la JS Tichy, les yeux seront braqués sur le match qui opposera la JS Akbou au CRB Tizi-Ouzou, pour le compte de la 3e journée de la Régionale 1. Les gars d’Akbou, qui restent sur deux victoires sur autant de matchs, tenteront de réussir la passe de trois, surtout qu’ils évolueront à domicile et devant leurs supporters. Mais les Communards de Tizi-Ouzou sont déterminés, eux aussi, à aller chercher les trois points face à la JS Akbou, après avoir trébuché lors des deux premiers matchs en se contentant seulement d’un petit point sur les six possibles. La JS Akbou part, certes, avec les faveurs des pronostics, mais ce ne sera pas facile devant les poulains de Chabane Meftah, sommés de réussir une bonne opération.

Azeffoun veut confirmer

De leur côté, les «Ivahriyen» d’Azeffoun, en haut de la pyramide avec six points, tenteront de réussir un autre succès, cette fois-ci en déplacement, chez l’OC Beaulieu. Une chose est sûre, l’ES Azeffoun aura du pain sur la planche. Sa mission ne sera guère de tout repos, mais avec un peu plus de concentration et d’efficacité devant et de vigilance derrière, elle pourrait revenir à la maison avec le gain de la rencontre. Enfin, l’USM Draâ Ben Khedda, qui n’a récolté qu’un petit point lors de ses deux premiers matchs en championnat, aura à cœur de signer sa première victoire de la saison.

Draâ Ben Khedda vise sa 1ère victoire

Les poulains de Mourad Bey accueilleront, au stade Kaci Ali, leurs homologues du WB Saoula. Un match à six points pour les Ciel et Blanc qui ne jurent que par la victoire. Cependant, un duel n’étant jamais gagné d’avance, l’USMDBK devra faire attention de l’équipe de Saoula, pour éviter le scénario du premier match de la saison, contre la JS Bordj Menaïel qui l’a forcée au partage des points at home. Un autre faux pas à Draâ Ben Khedda mettra l’équipe des Ciel et Blanc dans le doute. Ce qui n’est, bien entendu, pas de bon augure pour la suite.

M. B.

Le programme

Aujourd’hui à 15h00

ECO Smar – IR Birmandreis

OC Beaulieu – ES Azeffoun

JS Akbou – CRB Tizi Ouzou

CRBBE Kiffan – WA Rouiba

JS Tixéraine – CA Kouba

USMDB Khedda – WB Saoula

USM Cheraga – JS Boumerdès

ESM Boudouaou – JSB Ménaïel

Exempt : JS Tichy