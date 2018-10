Le 1er tour régional le 20 octobre

Par DDK | Il ya 15 minutes | 17 lecture(s)

Le premier tour régional de la Coupe d’Algérie de football aura lieu le 20 octobre prochain. La wilaya de Béjaïa sera représenter par neuf clubs, à savoir l’Olympique d’Akbou, la JS Tichy, la JS Akbou, le RC Seddouk, l’USM Béjaïa, l’OS El-Kseur, l’US Soummam, l’ES Timezrit et le CRB Kherrata. Pour la wilaya de Bouira, ils seront quatre à prendre part à cette compétition populaire. Il s’agit du MC Bouira, l’ES Bir-Ghbalou, le FC Tamelaht et la JSM Chedallah, quoique cette dernière soit exempte pour ce tour. Enfin, pour la wilaya de Tizi-Ouzou, pas moins de sept clubs sont engagés : l'O Tizi-Rached, le CRB Tizi-Ouzou, l’ES Draâ El-Mizan, l’USM Draâ Ben Khedda, le FC Tadmaït, l’ES Azefoun et le KC Taguemount. En tout, 26 rencontres se joueront sur des terrains neutres, 13 le 19 de ce mois et les 13 autres le lendemain (19 octobre.) Pour les équipes de Béjaïa, il y aura quatre derbies : JSAk (R1) - RCS (R2/Groupe A), au stade d’El-Kseur, JSTi (Régionale 1) - OAk (Honneur de Béjaïa), au stade d’Amizour, USS - EST, au stade d'El-Kseur, et OSEK (R 2/G.A) – CRBK, au stade Benallouache de Béjaïa. Quant au 7e club participant, l’USM Béjaïa en l’occurrence, il s’opposera au MC Bouira dans une rencontre programmée au stade d’Ouzellaguen. La wilaya de Bouira aura, aussi, son derby. Il mettra aux prises l’ESBG (R2) avec le FCT (R2), dans une empoignade au stade de la wilaya de Bouira. S’agissant des derbies de la wilaya de Tizi-Ouzou, les amateurs du sport roi assisteront à des affiches USMDBK - FCT, CRBTO - ESDEM et ESAz – KCT. Notons que pas moins de seize équipes en lice sont issues de la capitale, dont le CA Kouba, le CRB Bord-El-Kiffan, la JSB Aïn Benian, l’OC Beaulieur, la JLC Douera, le WB Saoula, le CB Sidi-Moussa, l’AS Sûreté nationale, le WA Rouiba, l’OK Oued-Smar et l’USD Cheraga. Au vu des quatre derbies prévus, la wilaya de Béjaïa aura minimum quatre clubs affiliés à la LRF Alger au deuxième tour régional et cinq si jamais l’USMB éliminerait le MCB. La wilaya de Bouira sera, elle, assurée d’avoir au moins un seul représentant lors du prochain tour, alors que la wilaya de Tizi-Ouzou aura au moins trois représentants. Ceci en attendant l’entrée en lice des autres clubs affiliés à la Ligue inter-régions et à la Division nationale amateur.

R. M.