«Continuer sur notre lancée»

Auteur d’une belle prestation face au DRBT, l’attaquant de la JSK, Rezki Hamroun, a inscrit le troisième but de son équipe lors de cette rencontre. Dans cet entretien, le joueur revient justement sur cette précieuse victoire face au DRBT et évoque plusieurs points concernant son équipe.

La Dépêche de Kabylie : Une précieuse victoire de votre équipe face au DRBT. Vous êtes sûrement aux anges ?

Rezki Hamroune : Nous sommes très heureux par cette victoire, surtout pour notre merveilleux public venu en masse pour nous soutenir. On a joué le match avec la ferme intention de le gagner et Dieu merci nous avons réussi notre objectif. Après le faux pas concédé face à Médéa, on s’est racheté en glanant le gain du match face au DRBT. On dédie cette victoire à nos chers supporters.

Votre équipe a trouvé d’énormes difficultés pour s’imposer. Qu’avez-vous à dire sur ce point ?

Nous attentions à ce que le match soit difficile dès le début, car on savait que notre adversaire fera tout pour nous piéger. Certes, on a trouvé beaucoup de difficultés, toutefois le plus important c’est d’avoir glané les points de la confrontation. Ce succès nous remettra de plus en plus en confiance et on jouera les prochains matchs avec la ferme intention de réaliser d’autres belles performances.

Quel est votre sentiment après avoir inscrit le troisième but ?

Je suis très heureux d’avoir marqué le troisième but pour mon club et avoir contribué à cette belle victoire. Cependant, le mérite revient à tous mes équipiers car tous les joueurs se sont donnés à fond. Je travaillerai encore, car mon seul objectif est de répondre présent et d’aider mon équipe à réaliser de bons résultats à chaque fois.

Après une série de dix matchs sans la moindre défaite, vos supporters rêvent de vous voir jouer le titre…

C’est trop tôt de parler du titre car le championnat est très long. Néanmoins, on jouera match par match en visant les belles performances à chaque fois. Au fil des rencontres, les choses seront plus claires pour nous. Nos supporters attendent beaucoup de nous et de notre côté, on fera de notre mieux pour les satisfaire à chaque fois.

Sinon, qu’avez-vous à dire sur la mini-trêve qu’observe le championnat ?

On profitera pour travailler encore et combler les lacunes en prévision des prochains rendez-vous. Avec le travail, l’équipe sera plus performante à l’avenir. On reste sur une bonne dynamique et on fera le maximum pour préserver notre invincibilité le plus long temps possible.

Comment se présente pour vous le prochain match face au MCO que vous jouerez à Oran ?

Ce match sera un autre important rendez-vous pour nous. On le préparera convenablement et on fera tout pour bien le négocier. On visera un bon résultat pour continuer sur notre lancée et renforcer notre capital point.

On vous laisse le soin de conclure…

On remercie infiniment nos supporters qui ne cessent de nous soutenir à chaque fois. Avec leur soutien, on réalisera de belles choses inchallah. On tant que joueurs, nous sommes déterminés à tout faire pour leur procurer de la joie à chaque fois.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi