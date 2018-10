Les Vert et Rouge pour la confirmation

Par DDK | Il ya 13 minutes | 19 lecture(s)

Tout auréolés de leur récente performance signée à domicile contre l’USMB (3 - 0), les joueurs de la JSMB auront encore l’occasion, cet après-midi, d’aligner leur second succès face au NC Magra pour confirmer leur réveil en championnat. Toutefois, la mission des partenaires de Belgherbi parait difficile face à une équipe de Magra ayant fière allure (5e, 14 points) et qui reste aussi sur une retentissante victoire obtenue chez elle aux dépens du WAT. Mais les gars de la Soummam qui comptent refaire leur retard enregistré depuis le début de saison, ne l’entendent sans doute pas de cette oreille. Ils sont avides d’empocher les trois points qui seront mis en jeu afin de fructifier leur capital points et faire plaisir à leurs supporters qui seront attendus en masse pour soutenir leurs favoris. En outre et avec le retour des blessés et la concurrence que suscitent les habituels remplaçants, comme lors du dernier test amical disputé face à la JS Tichy, les Béjaouis qui retrouvent surtout toute leur verve en attaque, affichent encore une grosse envie de perpétuer leur belle série enclenchée depuis le nul (1 - 1) ramené de Chlef au détriment du leader du championnat (8e journée). Aussi, même les amoureux du club commencent réellement à rêver d’un bien meilleur parcours de leur équipe après la grosse déception du début de saison, où Berchiche et consorts ont déjà laissé filer beaucoup de points chez eux. Cet après-midi face au NCM, les inconditionnels des Vert et Rouge qui voient leurs ambitions grandir de match en match, comptent encore mener leur team favori vers le succès, le troisième de la saison.

L’ASO assurée de rester leader

Plusieurs affiches alléchantes sont au programme de cette journée de Ligue 2 Mobilis avec notamment le derby de l'Ouest, qui verra l'ASM Oran (12e), recevoir le WA Tlemcen (dauphin), au moment où l’ASO Chlef, le leader, est assurée de conserver sa première place, sans jouer et quel que soit le résultat de ses principaux concurrents directs, car disposant d'une confortable avance qui la met à l'abri d'un éventuel détrônement. En effet, bien que l'ASO ait vu son match de la 10e journée contre la JSM Skikda reporté à une date ultérieure, car ayant plus de trois joueurs internationaux en sélection nationale des moins de 23 ans, elle est rassurée de conserver son fauteuil de leader à l'issue de cette 10e journée, car disposant de quatre points d'avance sur le WA Tlemcen et le MC El-Eulma, les deux actuels deuxièmes, avec 15 points chacun. À ce propos, c'est le WA Tlemcen qui semble être confronté à la mission la plus difficile, car si le MCEE est appelé à se rendre chez le premier relégable, le RC Kouba, le club zianide, lui, devra disputer un grand derby de l'Ouest contre l'ASM Oran. Autres duels intéressants, les chocs entre clubs de milieu de tableau qui, probablement, voudront profiter du repos forcé du leader chélifien lors de cette 10e journée. Parmi ces chaudes empoignades, le match USM Annaba - RC Relizane, les deux actuels 8es, ainsi qu'Amel Boussaâda - ES Mostaganem, le 7e qui reçoit le 4e. Les mal classés, l’USM Blida et l’USM El-Harrach, respectivement dernier et avant-dernier du classement général, auront la tâche difficile aujourd’hui, particulièrement les Harrachis qui sont appelés à se rendre chez l'US Biskra (4e avec 14 pts). De leur côté, les Blidéens accueilleront au stade des Frères Brakni le MC Saïda (8e avec 12 pts), avec l'obligation de gagner pour éviter de se voir condamnés au purgatoire dès la phase aller, car accusant déjà un sérieux retard de cinq points sur le premier non relégable.

B. Ouari

Le programme

USM Blida - MC Saïda

A Boussaâda - ES Mostaganem

RC Kouba - MC El-Eulma

USM Annaba - RC Relizane

ASM Oran - WA Tlemcen

JSM Béjaïa - NC Magra

US Biskra - USM El-Harrach

ASO Chlef - JSM Skikda (reporté)