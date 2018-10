«À nous la victoire !»

Par DDK | Il ya 14 minutes | 16 lecture(s)

Le fer de lance des Vert et Rouge, Fouad Ghanem, qui a renoué avec le chemin des filets face à l’USM Blida lors de la précédente journée, sera sans doute encore l’une des cartes offensives gagnantes de son équipe devant la redoutable formation de Magra. Beaucoup d’espoir repose, en effet, sur l’enfant des At Djellil pour secouer à nouveau les filets adverses cet après-midi. Au sujet de cette confrontation, le jeune international béjaoui déclare : «Nous sommes sur une courbe ascendante et l’équipe se trouve en pleine confiance. À nous donc de mettre à profit cet état d’esprit pour empocher encore un autre succès, surtout qu’on évoluera chez nous et devant notre public. Ceci dit, s’agissant aussi de notre adversaire, l’on s’attendra sans aucun doute à un duel serré face à cette équipe qui a déjà impressionné par la qualité de son jeu et ses résultats acquis jusque-là. Nous concernant, tout le monde est conscient de ce qui nous attend sur le terrain pour relever le défi face au nouveau promu, où il faudra batailler fort pour espérer nous sortir vainqueurs.»

Propos recueillis par B. O.