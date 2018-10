«On va se renforcer au mercato»

Par DDK | Il ya 14 minutes | 14 lecture(s)

Le président du conseil d’administration du MOB, Amar Boudiab, a organisé avant-hier un point de presse, durant lequel plusieurs points ont été traités.

D’emblée, le président a parlé du volet recrutement de l’intersaison où les supporters ont accusé Mohand Sadji, vice-président, comme être le seul responsable. «Tous les joueurs recrutés lors de l’intersaison ont eu l’aval de la majorité des actionnaires et toutes les décisions prises ont été à la majorité et de manière collégiale. Donc, accuser Sadji comme seul responsable n’a pas de sens. On est tous responsables du recrutement et en tant que premier responsable du MOB, Sadji, à qui j’ai délégué la responsabilité en mon absence, ne pouvait prendre de décision sans m’aviser», a-t-il avoué, avant de poursuivre : «Il faut savoir que faute de moyens financiers, on n’a pas recruté de grands joueurs. Il se peut qu’on s’est trompés sur un ou deux joueurs mais à la fin de la phase aller, on va établir un bilan avec le coach pour trouver les compartiments qui seront touchés par le renforcement. Une chose est sûre, on va se renforcer lors du mercato hivernal.»

«Sadji n’est pas le seul responsable du recrutement»

Concernant les dettes avec la CRL, Amar Boudiab a assuré : «Toutes les situations financières et les dettes avec la CRL ont été réglées et assainies et il ne reste que le joueur Boulemdais qu’on va payer dans les prochains jours, ainsi que certains fournisseurs.» concernant la masse salariale du MOB pour cette saison, le premier responsable du club des martyrs a avancé : «Pour la saison en cours, la masse salariale avoisine les 2,5 milliards de centimes et avec l’arrivée de Madoui et l’engagement du nouveau staff technique, elle avoisinerait les 2,8 milliards.» À propos du nouveau siège sis à la cité Tobbal que la nouvelle direction a acheté chez un promoteur immobilier, Boudiab a affirmé : «Le siège est en plein aménagement et d’ici le mois de novembre, le MOB aura un siège digne d’un club professionnel et qui répond à toutes les normes. Je veux aussi assurer les supporters que ce siège deviendra propriété du CSA en cas de la dissolution de la société SSPA/MOB.»

«Le terrain du centre de formation acquis»

Par ailleurs et concernant le futur centre de formation qui sera érigé dans la commune d’Oued-Ghir, Amar Boudiab a affirmé : «Je viens de signer les contrats d’acquisition du terrain qui se trouve à Oued-Ghir et on a chargé un bureau d’étude pour débuter les études appropriées pour bâtir un centre de formation digne. Sonatrach nous a assurés qu’elle est prête à prendre en charge les frais de la réalisation à condition de pouvoir l’utiliser. On aura d’autres rendez-vous avec les responsables de la Sonatrach pour éclaircir et régler certains détails concernant la faisabilité et la réalisation. Mon but principal avec l’acquisition de ce centre de formation est d’arriver, dans un proche avenir, à alimenter l’équipe fanion par au moins 60% de joueurs issus de la formation du club.» Avant de terminer, Amar Boudiab a lancé un appel solennel aux supporters en assurant : «Je veux profiter de cette occasion pour féliciter nos supporters qui sont restés fidèles aux couleurs du club. Je veux les informer que nous sommes là pour le bien du club et afin de lui assurer le minimum de conditions pour son fonctionnement. On est là à discuter avec les représentants des supporters pour trouver les solutions à tous les problèmes qui freinent son fonctionnement.»

Z. H.